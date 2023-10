Vecinos de El Mirador con miedo por alza de asaltos

Los asaltos a transeúntes en la comunidad de El Mirador, ubicado en San Juan del Río, han incrementado en el último mes. Vecinos del lugar afirman que al momento van tres casos en octubre y han ocurrido sobre la avenida principal que da acceso a la comunidad.

Afirmaron que el caso más reciente se registró la semana pasada, cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una persona y la despojaron de su teléfono celular, así como de dinero en efectivo. Apuntaron que estos actos se han cometido, es una zona donde no hay alumbrado público, lo cual ha facilitado para que los ladrones consuman sus atracos.

Local

“Estamos preocupados porque están habiendo muchos asaltos en la comunidad. Yo creo que en el último mes van como unos tres, más o menos, sabemos de esos porque son los que algunos vecinos han reportado, pero puede que haya más (…). La mayoría se han cometido en la avenida principal, la que es el acceso a la comunidad. Ahí hay una zona donde no se cuenta con alumbrado público y pues eso los ladrones lo han aprovechado”, comentó un lugareño.

Aseguraron que, en otro de los casos, sujetos interceptaron a una estudiante, la amagaron con un arma, para luego despojarla de su computadora, un teléfono celular y dinero en efectivo. Agregaron que los asaltos se han registrado durante la mañana, cuando las personas se dirigen a sus actividades y en tarde-noche, cuando estudiantes y trabajadores regresan a sus hogares.

Asimismo, detallaron que también ha habido robos a casa-habitación, lo cual mantiene en alerta a los habitantes de la comunidad. Aseveraron que, en el caso más reciente de este delito, sujetos ingresaron a un domicilio y se llevaron algunos electrónicos, dinero en efectivo y un vehículo que pertenecía a los habitantes de la vivienda.

En ese sentido, mencionaron que si bien los hechos se han reportado al número de emergencia 9-1-1, las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se demoran en llegar a la comunidad o bien no se hacen presentes. Afirmaron que en la zona recientemente se instalaron cámara de videovigilancia, pero desconocen si ya están en funcionamiento.

“Hemos reportado estos, los policías a veces vienen, a veces no. En esa zona hace poco se colocaron cámaras, pero no sabemos si funcionan o no, porque, como decimos, ya ha habido muchos asaltos en ese lugar y pues no ha pasado nada. Ahorita si se siente el miedo de andar en esas horas porque ya no sabemos si los maleantes nos vayan a atorar”, dijo otro vecino.