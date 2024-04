Vecinos piden reposición de adoquines

Habitantes de las calles céntricas del municipio de San Juan del Río, solicitan a la autoridad que se pueda llevar a cabo la reposición de algunos adoquines que por el paso del tiempo presentan fisuras o que se han ido desgastando, ya que sea propiciado algunos daños en vehículos y peatones.

Dijeron que, esa condición se está presentando principalmente en las calles de Pino Suárez, Aquiles Serdán y Francisco Xavier Mina y Morelos y Matamoros, donde señalaron que es importante que se retomen acciones para estas condiciones que incluso han ocasionado caídas en quienes pasan de manera recurrente.

Ana María Montiel comerciante de la calle Pino Suárez, refirió que la intersección que se hace con Aquiles Serdán, reiteradas veces han caído personas al cruzar la calle puesto que, el hundimiento de los adoquines los ha puesto en jaque, se doblan los pies y caen.

"No son todos los adoquines que están en mal estado pero sí hay la mayoría, hay mucha gente que ya son adultos mayores y que son quienes nos han dado los sustos al caer. También los vehículos y no se diga las motocicletas cuando no se fijan y caen en los hundimientos de los adoquines".

Dijeron que este material de construcción es especial, y que, es por ello que hacen pública esta petición para que puedan tener eco y que en breve los puedan atender con este tema.

"Estamos buscando que nos ayuden, queremos tener una calle más bonita para transitar, hay muchos comercios por aquí y la mayor parte del día pasa mucha gente, precisamente de ahí parte la petición para que las autoridades nos puedan hacer caso con esta situación".

Para el caso de la calle de Matamoros, los lugareños refirieron que es urgente que el tema de las banquetas y su buen estado se pueda atender, toda vez que además de que son estrechas, hay partes en las que se ha desgajado el cemento o los adoquines, factor que también complica la movilidad sobre todo para las personas con discapacidad.