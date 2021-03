Veo un cambio sin rupturas, Celia Maya

Me registro para ganar y como el acto político más importante de mi vida, aseveró Celia Maya García, durante su registro como candidata a la gubernatura de Querétaro, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Electoral del Estado (IEEQ) este jueves.

“No veo esta elección como una querella y como una lucha de géneros, voy a ser gobernadora no por ser mujer sino porque me he preparado para servir y así lo he hecho”, enfatizó.

Sin la presencia del líder nacional del partido, Mario Delgado, la exmagistrada acudió acompañada del secretario general en funciones de presidente en Querétaro, Jesús Méndez Aguilar y sus asesores políticos.

Al llegar a la sede del órgano electoral, Maya García fue recibida por decenas de simpatizantes que se congregaron afuera del IEEQ con pancartas y gritos de apoyo a la morenista como “Ya se van a ir los corruptos” y “Eres una mujer honesta”.

Algunos aspirantes a candidaturas a presidencias municipales acudieron a mostrar su apoyo, entre ellos estuvo Arturo Maximiliano, y Héctor Magaña; además de la exdirigente del Partido del Trabajo, Gabriela Moreno.

En su discurso, la también exmagistrada agradeció a Morena por haberla nombrado como defensora de la cuarta transformación en el estado, movimiento que liderada y defiende el presidente, Andrés Manuel López Obrador; y agregó que su candidatura puede demostrar que las mujeres gobiernan sin caer en los vicios y conductas de los partidos que han estado en el poder.

Maya García indicó que buscará la paridad de género en el gabinete para que las mujeres estén en las decisiones del poder público, ya que hará campaña conforme a la plataforma política del partido, pero con inclusión y pluralidad.

“Invoco el gran ejemplo de Josefa Ortiz de Domínguez, la primera mujer estadista que México conoció para lograr la Independencia”, subrayó.

Afirmó que busca llevar al estado hacia un ascenso del nivel de vida en el que haya más empleo, ingresos, vivienda, salud y seguridad, así como justicia, libertades, paz social y dignidad para todas las personas, en un estado de derecho.

“Veo un cambio posible sin rupturas, sin alterar la paz social, que los queretanos apreciamos y valoramos”, indicó.

Igualmente, refirió que respetará las medidas sanitarias en los actos y recorridos que inicie desde el 4 de abril, y hará una campaña desde la ley, con debate crítico, sin difamaciones, por lo que pide lo mismo a sus contrincantes. Y exhortó también a que se evite el uso irregular de recursos públicos en eventos partidistas.

Puntualizó que de ganar la gubernatura en la administración estatal se conservarán a los mejores perfiles en el servicio público, por lo que no deben temer que haya atropellos o venganzas.

En tanto, el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano explicó que revisarán la viabilidad de los documentos entregados por Morena para determinar su procedencia, y que pueda iniciar campaña el próximo 4 de abril.