Vigilan las condiciones en puente de la 300

Vecinos de la colonia Vista Hermosa, al sur del municipio de San Juan del Río, mencionaron que, recientemente se disparado la alerta por algunos desprendimientos de rocas en el puente de la carretera estatal 300, el cual, mencionan tiene muchos años de antigüedad.

Rocío Mendoza, habitante de este sitio, declaró que es una petición histórica el hecho de que se puedan ampliar el puente, con la intención de que se fortalezca el material y que sobre todo deje de representar riesgo para los cientos de circulantes que pasan con dirección al municipio de Amealco de Bonfil.

Relató que según algunos conductores, el viernes pasado estuvo a punto a colapsar una roca por una presunta fisura en el puente, pero que además había material rocoso desprendido en el perímetro que abarca la carretera desde Amealco con dirección a San Juan del Río.

“Yo desde niña me he dado cuenta que ese puente no nos va a aguantar mucho tiempo, en primera, porque las rocas se han ido desgastando, el viernes en la tarde dijeron que se iba a caer una roca, pero si pasan diario, se pueden dar cuenta que, hay rocas pequeñas adentro”.

El trabajador encargado de la vialidad, mencionó que, luego de los reportes de la población, precisamente el viernes, acudió personal de Protección Civil de San Juan del Río para revisar las condiciones de este puente, por las presuntas fisuras, sin embargo, minutos después se retiraron del lugar.

ANÁLISIS DE RIESGO

Al cuestionar a la titular de Protección Civil en San Juan del Río, Verónica Laguna Luján, confirmó que, por parte de ellos, como corporación, se hizo una inspección para hacer un análisis de riesgo, en donde visualizaron el daño derivado de un reporte de la línea de emergencia 911, por parte de un habitante de la colonia Vista Hermosa.

Informó que, luego de haber arribado a este sitio, dieron parte a la empresa Kansas, para que, en coordinación con Obras Públicas Municipales y el Colegio de Ingenieros, se determinen los trabajos aptos para este sitio, al recalcar que el desgaste se ha visto sobre todo porque algunos camiones de carga pegan en la parte alta del puente al querer cruzarlo.