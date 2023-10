Xóchitl Gálvez le apuesta a los jóvenes STEM

La responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez consideró que el municipio de San Juan del Río se puede consolidar como una de las potencias tecnológicas siempre y cuando se logren concretar aquellas carreras profesionales idóneas para tal fin.

Durante su visita al municipio sanjuanense, en entrevista mencionó que hoy más que nunca se necesita impulsar en el país mejores estrategias educativas, por ello, afirmó que la propuesta del Frente Amplio por México es impulsar la educación entre las nuevas generaciones y que mejor que hacerlo en áreas como las ciencias, la tecnología, la ingeniería las matemáticas (STEM).

“Educación y empleo además de los programas sociales eso es lo que realmente te saca de la pobreza, los apoyos sociales están bien, pero si estos jóvenes logran tener carreras STEM, San Juan del Río puede volverse una potencia en materia tecnológica”.

Xóchitl Gálvez aseguró que son buenos los apoyos sociales para los integrantes de este sector poblacional, sin embargo, si concretan estudios de este tipo, pueden generar mejor progreso y desarrollo tecnológico en San Juan del Río, por ello, consideró que debe ser una prioridad.

Afirmó que la educación es uno de los rubros más importantes para el progreso no solo de este municipio y del estado, sino de todo el país, pues refirió que cuando se cuenta con las condiciones adecuadas para formar profesionales en distintas materias, se acarrea con ello, el progreso y buen desarrollo.

“Yo sé que hay muchos chavos de aquí de las comunidades de San Juan del Río que quisieran estudiar pero irse hasta Querétaro a veces implica pasaje o implica vivir en Querétaro o trabajar o estudiar, y no es que no tengan la capacidad, sino estudiar y trabajar no es fácil por eso hay que garantizarles a los jóvenes que puedan tener una beca”.

Asimismo refirió que su llegada al municipio sanjuanense fue parte de una visita que realizó al estado de Querétaro para reunirse con integrantes de algunos sectores, pues dijo que no deja de ser preocupante la falta de vigilancia en la entidad por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), así como accidentes carreteros que hay en la 57 casi diario, pues consideró que transitar en esta cinta asfáltica es impredecible, dado los lamentables acontecimientos que se presentan, al recordar los trágicos hechos ocurridos apenas esta semana en donde elementos de la Policía Estatal (Poes), perdieran la vida.

“El tema de la seguridad tiene que ver con lo que está pasando con la carretera pero también con la falta de vigilancia de la Guardia Nacional por acá".

Finalmente no descartó la posibilidad de regresar al estado queretano posteriormente, en donde dijo, siempre es grato compartir espacios con la ciudadanía de dicha entidad, por ello, comentó que buscará realizar más visitas.

“Yo espero que sí pero aproveche que vine a Canacintra para darle una repasada a Querétaro, sigue con problemas, estamos buscando trabajar en la unidad de los tres partidos aquí en Querétaro y tratar de buscar a los mejores candidatos en los municipios, eso es lo que establecimos”.