Quiero que sea una persona honesta, dice AMLO sobre próximo presidente de la SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el perfil que tiene en mente para que sea el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante el fin de la gestión de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo 31 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que tiene en mente “una corcholata” imaginaria para suceder al ministro.

Al abundar sobre la sucesión en la SCJN, Lopez Obrador dijo, “tengo un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración el interés público”.

Refirió que sí hay perfiles que cumplan con estos requisitos entre los ministros, pues dijo que no todo está mal en el Poder Judicial, ni en el Legislativo, ni en el Ejecutivo. Sin embargo, acusó que los corruptos han tratado corromperlo, pero acotó que no han podido.

“Cómo no, sí hay (ese perfil en la Corte), afortunadamente no todo está mal en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, no en el país, al contrario, en México tenemos muchos. La principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo, no han podido los corruptos con eso, y lo han intentado con esmero”, refirió.

Concluyó que “sí hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría, pero sí hay. Donde está la mayoría de la gente buena, es en el pueblo, las comuniones, la familia, ya cuando se trata de las cúpulas de poder económico, político, es otra cosa, ahí sí domina más la ambición”.