Tatiana Clouthier confía en obtener justicia por caso Jalife

Tatiana Clouthier tiene confianza en que se haga justicia en el caso que enfrenta contra el analista Alfredo Jalife, quien fue vinculado por los delitos de calumnia y difamación.

Luego de presenciar el informe anual de la organización Redes Quinto Poder dijo ante los medios de comunicación que está contenta, que se proceda y avance en el proceso.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

También recordó que puso la denuncia el 1 de diciembre de 2022 y la ratificó el 16, además que en el Código Penal de Nuevo León hay dos artículos que toman en cuenta la difamación y la calumnia.

Justicia Detención de Alfredo Jalife no fue para coartar su libertad de expresión: Fiscalía CDMX

"Lo que hicieron las autoridades de Nuevo León, en términos judiciales, fue un trabajo de seguimiento, para mí lento. Es la tarea que van haciendo poco a poco.

“Imagino que el juez al hacer una revisión de las cosas, pues trajeron a la persona a declarar y como no tiene domicilio aquí por eso lo trajeron de esa manera.

"Hay una línea diferenciada en donde para algunas personas es un tema de libertad de expresión, cosa que no es, porque no estamos hablando de las opiniones, sino concretamente de juicios de valor que hace y es acusatorio, o sea está acusando", abundó la ex secretaria de Economía.

VINCULADO A PROCESO

Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que fue vinculado a proceso Alfredo "N" por los delitos de difamación y calumnia.

Un juez impuso la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y al domicilio, y fijó un plazo de 60 días para el cierre de investigación complementaria. Jalife llevará el proceso en libertad.

Justicia Tatiana Clouthier ratifica denuncia contra Alfredo Jalife: "Utiliza Youtube para difamarme"

"La denunciante de sexo femenino presenta querella con fecha 1 de diciembre de 2022 en la que señala que en dos fechas distintas, agosto y septiembre del 2022, a través de la plataforma virtual YouTube el imputado mostró una imagen con textos que consideró calumniosos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo refiere la denunciante haber sido objeto de publicaciones ofensivas en la red social Twitter", señaló la Fiscalía.

El miércoles 6 le es ejecutada una orden de aprehensión por el delito referido a Alfredo “N” en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El investigado fue trasladado a Monterrey, para ser presentado ante un juez de control para resolver su situación jurídica.