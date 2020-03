Piden suspender actividades judiciales por coronavirus

El abogado Marco Antonio del Toro pidió al Poder Judicial de la Federación, cerrar temporalmente, por un periodo de 30 a 40 días, los juzgados y tribunales, cuyo funcionamiento no sea estrictamente indispensable, con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

Mientras que en materia penal, propuso diferir toda audiencia sin detenidos aquellas referentes a libertad personal y sustituir la medida de prisión preventiva para quienes no pueden cubrir cauciones y a todos los que no enfrenten delitos graves del sistema anterior o diversos a prisión preventiva oficiosa en el acusatorio.

El litigante sostiene que hay que desahogar aquellos lugares donde hay una concentración masiva de personas, “no digo vaciar los reclusorios, lo que digo es aquellos que estén por delitos no graves, que no son de prisión preventiva oficiosa, que se les den otras medidas para efecto de que no se genere una situación de este orden”.

Tratándose de juzgados, los juzgados civiles, mercantiles, administrativos, laborales, estos cierran en periodos de vacaciones, por lo que recomendó que se cierren durante los siguientes días.

Del Toro Carazo destacó que el Gobierno tiene la responsabilidad de poner en marcha las acciones generales para impedir que este virus se disemine en forma masiva; sin embargo, aseveró que hoy no es momento de criticar, ni de politizar.

El litigante refirió que México puede enfrentar un contagio masivo y por ende un alto grupo de personas que enfrenten la enfermedad de manera leve o moderada, como también grave.