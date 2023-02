AMLO demandará al abogado de García Luna por vincularlo con el narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que demandará por daño moral al abogado César de Castro, quien defiende al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por sugerir que recibió sobornos del narcotráfico en su campaña política de 2006.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna (César Castro) y de quienes resulten responsables en Estados Unidos”, dijo el presidente en su mañanera de este jueves.

El mandatario encargó la investigación a la Cancillería para determinar si es viable legalmente proceder con la denuncia.

"Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), que haga el análisis, que consulte a abogados, para ver cómo procedemos", añadió.

López Obrador aclaró que demandará como presidente y como ciudadano, pero que no usará recursos públicos para pagar su defensa.

“No es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto debe de quedar muy claro. De una vez les comento que como no tengo dinero para pagar un abogado puede ser que encuentre uno de los que no cobran un porcentaje, ¿cómo se llama? pro bono. Un porcentaje una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón”.

En esta semana, durante el proceso en contra de Genaro García Luna, su abogado, César Castro, interrogó al capo Jesús “El Rey” Zambada, quien había asegurado ante autoridades estadounidenses que en 2019 entregó sobornos por 7 millones de dólares a Gabriel Regino, quien entonces era subsecretario de Seguridad capitalina en el gobierno de López Obrador.

Castro presionó a Zambada para que dijera ante el jurado que el dinero entregado a Regino era para la campaña presidencial en 2006, pero el capo señaló que eso no era verdad.

“Lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral", concluyó.