AMLO encabeza guardia de honor por centenario luctuoso de Venustiano Carranza

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia del aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, de quien afirmó dejó un legado importante como la abolición de la pobreza en México.

En el Patio de Honor del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo montó una guardia de honor junto a una pintura de Carranza, acompañado por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, a quien se le pudo ver que llevaba puesto un cubre boca.

Guardia de honor con motivo del Centenario Luctuoso del presidente Venustiano Carranza. pic.twitter.com/dAWrausgtr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 21, 2020

El único orador fue Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), quien hizo una reseña del aporte histórico de Venustiano Carranza, quien fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.

“Carranza fue uno de los arquitectos de las instituciones y el orden jurídico sobre los cuales se construyó el Estado Mexicano del Siglo XX”, aseveró.

Foto: Presidencia

Ávila Espinosa subrayó que Venustiano Carranza, fue quien convocó al Congreso Constituyente que elaboró la Constitución Política de 1917.

En el acto, el Primer Mandatario estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Limpia la silla presidencial

Antes, en la conferencia de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador, recordó que al inicio de su gobierno mandó “limpiar” la silla presidencial debido a la creencia que tenía Emiliano Zapata de que estaba “embrujada”.





“Están aquí a Palacio, en el despacho presidencial, es la foto donde están aquí sentados Francisco Villa en la silla presidencial. Emiliano Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada o no pero antes de que yo llegara la mandé a limpiar”, relató el presidente.

Foto: Presidencia

