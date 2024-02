AMLO justifica solicitud de juicio político a ministro Pérez Dayán por ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sus iniciativas de reformas constitucionales “puede ser que no pasen ahora, pero puede ser que pasen después”, al referirse que quizás no alcancen la mayoría que se requiere para aprobarlas, luego de denunciar un bloque permanente en el Poder Legislativo y últimamente en el Poder Judicial.

Destacó el caso de la ley eléctrica que fue invalidada por “conservadores corruptos” que tienen tomado el Poder Judicial. “No nos podemos quedar cruzados de brazos porque los ministros (Jorge Mario) Pardo o (Alberto) Pérez Dayán ya decidieron, no les importó que diputados y senadores habían votado con mayoría esta ley. Y estos (los ministros) se sitúan por encima de la Constitución y las leyes, y cancelan la ley eléctrica”, comentó.

Incluso, señaló que se justifica la solicitud de los legisladores de juicio político en contra de Pérez Dayán.

Dijo que no es cualquier ley la eléctrica, por lo que decidió presentar la reforma al artículo 28 Constitucional para que no se considere monopolio a la CFE y no se le dé el mismo trato como si fuese Ibedrola o cualquier empresa particular que viene del extranjero “hacer su agosto” y todavía los jueces, magistrados y ministros actúan como “lacayos de intereses extranjeros”.

Recalcó que como presidente de la República tiene la facultad de enviar iniciativas de reformas Constitucionales, aunque no espera mucho de los legisladores, quienes van a rechazar como lo han hecho los últimos 36 años todo aquello que beneficia al pueblo.

“¿Para qué quieren estas empresas dominar la industria eléctrica? Para medrar, no les importa el pueblo, eso está más que demostrado. ¿Cuál es la función del gobierno?, pues apoyar a las empresas públicas en beneficio del pueblo.

“¿Qué esperamos? Vienen elecciones y que la gente sepa que no solamente hay que votar por los candidatos, partidos sino también por un proyecto de nación.

“Quieren toda una simulación o que haya una auténtica democracia y estado de derecho, que sea el pueblo el que mande. ¿Qué pasaría si la gente dice que continúe la transformación? Entonces sí podríamos tener la mayoría calificada y devolverle a la Constitución su espíritu y letra”, comentó.