Diputados prevén aumento en impuesto al ahorro

La Cámara de Diputados discute este jueves 778 reservas a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024 que presentaron los diferentes grupos parlamentarios y perfila la aprobación de tres, una de ellas para aumentar del 0.15 al 0.5 ciento la tasa anual de retención al ahorro.

La reserva en cuestión fue presentada por el grupo de diputados denominado El Camino de México, conformado por afines a Marcelo Ebrard, y aunque representa un incremento a la retención del ahorro, es inferior al 1.48 por ciento que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el proyecto de Ley de Ingresos que envió a San Lázaro.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, dijo en conferencia de prensa que además de la reserva de los marcelistas se aprobaran dos más, una para bajar del 40 al 30 ciento las aportaciones que hace Pemex a la SHCP por el envío de cada barril de petróleo y otra para reducir las cargas fiscales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A las 17:00 horas de este jueves 158 reservas habían sido rechazadas por la mayoría o retiradas por sus proponentes, pues presentar reservas y luego desistir es una estrategia de algunos diputados para hablar en tribuna.

Hasta el momento hay 217 oradores enlistados para exponer sus propuestas de modificación a la Ley, sin embargo, a las 16:30 horas el Salón de Plenos estaba semivacío.

Entre las reservas que han sido desechadas se encuentra una que presentó el diputado Javier Borrego, de Morena, para adicionar un apartado C al artículo 16 de la Ley de Ingresos y eliminar el tope a la deducibilidad de los gastos que no pueden facturar los transportistas, sin embargo, no obtuvo el apoyo de su grupo parlamentario.

Así también se rechazó una reforma para reducir el techo de deuda interno neto de un billón 990 mil millones de pesos que se aprobó ayer en lo general. La reserva fue presentada por el diputado Lázaro Cuauhtémoc, del PRI.