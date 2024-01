Eruviel Ávila dice adiós al PRI y se suma al Partido Verde

Eruviel Ávila, senador y exgobernador del Estado de México, se sumó este día a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así lo anunció en un evento público en Ecatepec en el que fue arropado por liderazgos de esta fuerza política.

El político dio a conocer dicha noticia en un mitin político del Partido Verde Ecologista en Ecatepec, Estado de México y a través de sus redes sociales.

Ávila, quien fuera gobernador del Edomex del 2011 al 2017 con el PRI, además de dar a conocer su cambio de partido, destacó el apoyo de la actual gobernadora del estado, Delfina Gómez, quien la describió como una persona sencilla, honesta y transparente.

En el evento, el legislador no precisó si buscará un cargo de elección popular bajo las siglas del Partido Verde pero si pidió a sus simpatizantes apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estoy convencido que la próxima presidenta será una científica, una mujer egresada de la UNAM, con maestría, con doctorado, investigadora, preparada. Lo que la educación ha hecho para con Claudia Sheinbaum, ahora Claudia lo va a hacer para los jóvenes, para las niñas y los niños de todo México y del Estado de México. Les pido que hasta donde tope nos vayamos con Claudia Sheinbaum”.

El senador, que el 3 de julio de 2023 renunció al PRI junto con sus homólogos Claudia Ruiz Massie, Miguel Ángel Osorio Chong y Nubia Mayorga, recibió la bienvenida al partido por parte de Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM; José Couttolenc, dirigente del partido en el Estado de México; y Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien confesó lo animó a unirse a esta fuerza política.

Al evento también acudió el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, así como el exgobernador de Oaxaca y también expriista, Alejandro Murat, con quien Eruviel Ávila fundó la Alianza Progresista para apoyar a Claudia Sheinbaum.