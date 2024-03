Félix Salgado defiende a Evelyn ante propuesta de desaparecer poderes en Guerrero

Senadores de Morena y la oposición escenificaron este miércoles un fuerte, áspero e intenso debate por los hechos que ocurren en el estado de Guerrero, donde la violencia ha salido de los causes, lo que provocó que el senador Félix Salgado Macedonio saliera en defensa de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, ante los ataques del PAN quien pidió la desaparición de poderes en ese estado.

La solicitud de Acción Nacional desató fuertes confrontaciones, por lo que el partido Morena aseguró que no había lugar para esa discusión.

Félix Salgado, senador del estado de Guerrero, advirtió a los panistas que ni se atrevan a intentarlo. Aseguró que en Guerrero si hay gobierno y defendió a la mandataria a quien calificó de inteligente y honesta.

“No se atrevan porque no conocen a los guerrerenses, ahí la patria es primero. Guerrero tiene gobernadora, y da la cara, resuelve, es justa y humanista, no tienen posibilidad (de desaparición de poderes) pero como son elecciones solo quieren fastidiar”, recriminó el senador.

En tanto, la senadora Lily Téllez reviró a Salgado. “Imagino que no sabe que hay extorsiones en Guerrero, cobro de piso, crímenes…me imagino que es usted un ignorante de lo que pasa en Guerrero”.

Sesión ordinaria en el Senado de la República. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Téllez, integrante del grupo parlamentario del PAN, al tomar la palabra afirmó que la desaparecieron de la Policía Federal fue con el propósito de cumplir con el pacto con el crimen, el que hizo Morena con el crimen organizado, por eso quitaron a la Policía Federal.

Al dirigirse al senador por Guerrero, Félix Salgado, aclaró que Morena le quitó recursos a las policías municipales y estatales de todo el país, para ayudarle a los criminales. “Ahí está también otro de los renglones del pacto de Morena con el crimen.

“Me imagino que usted no sabe que hay ausencia de orden, de ley, de seguridad en Estado de derecho. Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero, porque si no es así, usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero”.

Sesión ordinaria en el Senado de la República. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

De inmediato, el Salgado Macedonio pidió la palabra y desde su escaño, le respondió a la senadora, "con todo respeto, pues ya es conocida de hablar por hablar, y ella trae una consigna muy clara en contra de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, eso ya lo sabemos, y también en contra del grupo parlamentario que le abrió la puerta para que aquí llegara.

“Estamos tratando el tema de que, si es procedente o no una desaparición de poderes en un estado, donde están los poderes constituidos, estatuidos y trabajando, alguien les informó mal, que no hay gobernadora. ¿Cómo no hay gobernadora? Pues si ahí está y la estamos viendo en las redes sociales dando mensajes, trabajando, visitando municipios, ahí está el Congreso Local trabajando en sus sesiones ordinarias; ahí está el Poder Judicial trabajando.

“No hay por qué darle entrada a algo que solamente es un capricho y para estar fastidiando en un momento del proceso electoral”, manifestó el senador.

Kenia López Rabadán, del PAN, se dirigió a Salgado y le reclamó sus amenazas. “Lo primero que quisiera yo decirle al senador Salgado Macedonio, es que nos preocupa muchísimo que en plena tribuna del Senado diga 'no nos conocen' yo espero que no esté amenazando, y lo digo con mucho respeto. Es claro que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante”.

Rabadán sostuvo que la delincuencia organizada en Guerrero tiene tomado todo el territorio al grado de autorizar quien puede o no emprender un negocio.

“Usted sabe que fijan el precio de los productos en muchos municipios. Usted sabe que la delincuencia organizada tiene tomado los territorios, a grado tal que nadie puede emprender un negocio si los delincuentes no lo autorizan.

“Lamentablemente Guerrero hoy está pasando por uno de los peores momentos en su historia, señaló la panista a la vez que enfatizó “esto no tiene que ver con politiquería, porque los nombres y apellidos en Guerrero, se van a ir”, aseguró la senadora.

“Hoy, el referente Guerrero no son sus costas, no son sus atardeceres, no es su maravilloso pozole, no es su extraordinaria gente. Hoy, el referente de Guerrero, señor Senador, es la muerte, es la injusticia, es la desesperación”, manifestó.

Ricardo Monreal, senador de Morena, señaló que la solicitud para desaparecer poderes en Guerrero es un recurso “electorero” de la oposición, que busca sacar raja política de los problemas que son producto del rezago, abandono y desigualdad ancestral que enfrenta el estado.