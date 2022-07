México y EU deben resolver inquietudes en energía, migración y seguridad: Ken Salazar

El embajador estadounidense, Ken Salazar, afirmó este martes que México y Estados Unidos requieren marcos duraderos para resolver las "inquietudes" que parecen "más que temblores" en temas como energía, migración y seguridad entre ambas naciones.

“Sí hay inquietudes y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa porque, si no se ponen en la mesa no se pueden resolver, pero no nos podemos perder del camino, el camino es que se tienen que resolver problemas", reconoció en un evento virtual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El embajador estadounidense señaló que la relación binacional entre Estados Unidos y México “se está definiendo”, en el marco de una reunión el próximo 12 de julio entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el estadounidense, Joe Biden, en la que tocarán estos tres temas.

“Ese es el tiempo tan importante porque se está definiendo esta relación. En estos meses, en estos años, se va a definir el siglo que viene, el año que viene”, acotó.

Salazar hizo estas declaraciones mientras López Obrador lo defendía en su rueda de prensa matutina que cita a "altos funcionarios" del Gobierno de Estados Unidos que expresan su preocupación porque el diplomático "parece contradecir las políticas" de Biden "por alinearse" con López Obrador.

Sin referirse a ello, el embajador admitió que, desde hace 10 meses de su llegada a México, existen muchas inquietudes, “que a veces son más que temblores”, con respecto a las políticas públicas del Gobierno de México.

Salazar insistió en que existe la oportunidad de “crear marcos durables que no van a depender de quién esté en el poder en cualquier nación” como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Y resaltó que se requieren marcos con igual importancia en energía y medioambiente, en migración y en seguridad.

El embajador señaló que faltan marcos que permitan generar energía eléctrica a través de fuentes renovables y atiendan la crisis climática, pues dijo que México tiene la capacidad de convertirse en “la gran batería de Norteamérica” por su energía eólica y solar.

A dos años del T-MEC

En el encuentro también participó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien resaltó el intercambio de ambas naciones, que en conjunto tienen 500 millones de personas y una derrama de 1.3 billones de dólares como producto del comercio, al tiempo que representan el 28 por ciento del producto interno bruto (PIB) del mundo.

Moctezuma también recordó que en 2021 el comercio entre Estados Unidos y México alcanzó los 660.000 millones de dólares, un 23 % más que en 2020 y resaltó que México compra el 16 % de todo lo que exporta Estados Unidos, lo que lo convierte en su mayor comprador a nivel global, pues importa más que todos los países de la Unión Europea (UE).

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, celebró los dos años de entrada en vigor del T-MEC, y señaló que este tratado comercial ha sentado las bases para convertir a Norteamérica como la región más competitiva del mundo.









