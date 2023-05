Muere Luis Walton, exalcalde de Acapulco y exdirigente de Movimiento Ciudadano

El ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, falleció la tarde de este sábado en su domicilio como consecuencia de un padecimiento que lo aquejaba desde hace varios meses.

El ex senador y ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano difundió hace unos días un comunicado en el que dio a conocer que fue sometido a una operación derivada del cáncer de páncreas que lo aquejaba y que convalecía en su domicilio.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a través de su cuenta de Twitter expresó su pesar por la muerte de Walton Aburto, “con profunda tristeza me entero en Oklahoma, del sensible fallecimiento de Luis Walton, gran amigo y un político integro como muy pocos. Abrazo a su queridísima familia, numerosos amigos y a toda nuestra organización que ha sufrido hoy una perdida irreparable”.

De acuerdo a los primeros reportes, el también empresario se había sometido a un procedimiento médico, tal y como lo había dado a conocer a través de un comunicado de prensa el jueves 18 de mayo, que emitió para desmentir el rumor de que había muerto por padecer de cáncer de colón.

Sin embargo, este 20 de mayo al filo de las 12:00 horas aproximadamente sufrió una recaída y el personal médico que lo atendía ya no pudo hacer nada para hacerlo reaccionar, por lo que se notificó a la familia que había perdido la vida.

La noticia se filtró entre sus más allegados y después se confirmó, que el que fuera diputado federal, senador de la República y presidente municipal de Acapulco, no pudo recuperar su salud, a pesar de que las 24 horas estuvo bajo vigilancia médica especializada.

El político, actualmente era el Enlace en Guerrero del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, en sus aspiraciones por ser el candidato a la presidencia de la República por Morena, incluso, en el comunicado que había difundido mantuvo su compromiso de apoyo al proyecto del “carnal”.

Luis Walton Aburto nació el primero de junio de 1949, en el puerto de Acapulco, fue empresario y político destacado, quedó entre sus pendientes buscar la gubernatura de Guerrero, cargo por el cual ya había participado, pero no ganó y fue dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.