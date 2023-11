Zaldívar deja la SCJN entre reclamos de la oposición por falta de causa grave

Con 63 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 43 en contra del bloque de contención opositor integrado por PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, el Pleno del Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la discusión, senadores de la oposición argumentaron que no había motivos de gravedad para que el ministro Arturo Zaldívar dejara el cargo en la Corte, que terminaba en el 2024, cuando concluía su periodo como ministro, además de que criticaron sus aspiraciones dentro de Morena, pues le recordaron que al menos durante los próximos dos años no podrá ocupar cargo en la federación.

El dictamen se remitió al Ejecutivo federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su conocimiento y los trámites que corresponden.

“Se va con el sello de la traición, por la puerta de atrás, siendo un gran jurista, se va por la puerta de atrás como un traidor”, recriminó la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota.

A la vez, su compañera de bancada, Kenia López Rabadán, ironizó: “hasta Taylor Swift se avergüenza”, dijo en referencia al fanatismo de Zaldívar por la cantante estadounidense.

“Que bueno que se va de matraquero de Claudia Sheinbaum pues lo necesita porque es muy plana y sin chiste”, expresó al legisladora.

Con la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte, se activa el proceso para que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe su propuesta de quien ocupará ese cargo por los próximo 15 años.

El senador Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, expresó que la decisión del ministro dimitente debilita a la Corte Suprema y fortalece el poder defensor de la Constitución de un solo individuo.

“La causa grave es mentira, no es cierto que haya visto y quiere ver por lo más vulnerables, falso. En julio de 2002, el abogado Zaldívar ni veía por los más pobres y no tenía asuntos marginales. Estaba posicionado con los más grandes intereses económicos, con los banqueros”, acusó

Por su parte, el panista Damián Zepeda, indicó que la renuncia de Zaldívar para irse a hacer campaña con Claudia Sheinbaum, es un tema que denigra a la función pública.

“La causa grave al día de hoy es que el señor ya no es independiente, un ministro que es miembro de un equipo de campaña no puede ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la verdad, el señor ya no tiene autonomía, le haría un mal a la Corte. ¡Váyase señor ministro! Si usted no tiene la altura para ser parte de este órgano, deje de estorbar”, dijo.

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia argumentó que el Constituyente Federal “no estableció un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros, por lo que las mismas quedan al arbitro de la calificativa que para tal efecto realice tanto el ministro en su renuncia, como el titular del Ejecutivo Federal”.

“No se puede obligar a un individuo a permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad”, explicó.

Sin embargo, la oposición insistió en que no había una causa grave justificada que sustentara la renuncia de Zaldívar.

Claudia Anaya, del PRI, acusó que “este gobierno va por la Corte, ha ido cooptándola poco a poco. Es así como va a lograr nombrar cinco ministros de tres que le correspondían. Si el ministro Zaldívar quiere renunciar, debería renunciar bien.

Para la senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, señaló que no cualquier razón es suficiente para dimitir de una obligación constitucional y concluir anticipadamente una responsabilidad pública, que además se asumió voluntariamente.

“En mi opinión, hasta el momento no se ha acreditado una causa grave para justificar la renuncia del ministro Zaldívar. (…) Mínimamente se tiene que presentar ante esta soberanía el personaje que quiere renunciar y explicarlos por qué considera que tal o cual circunstancia constituye una causa grave.

“Que cuando, porque cuando se asume la responsabilidad de ministro o ministra de la Corte, se subordina la libertad personal a un compromiso que está constitucionalmente normado. Se asume de manera consciente y, por eso la causa debe ser grave y por eso se espera que se argumente de manera convincente, detallada, exhaustiva”.