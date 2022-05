Presidencia pide denunciar a jueces que cometan actos de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se tolerará la corrupción en el Poder Judicial y que si algún juez “se vende” deberá ser denunciado.

Desde su conferencia de prensa matutina el presidente dijo que su Gobierno tiene la consigna de no permitir la impunidad en el Poder Judicial. "Cero corrupción, cero impunidad; porque antes, la práctica era que en los despachos famosos se resolvía todo”, señaló.

El mandatario acusó que en las administraciones pasadas el Poder Judicial "se echó a perder", por lo que no duda que todavía existan algunas personas corruptas en la institución que se deben denunciar los casos que se presenten en el futuro para que nunca existan arreglos detrás de la ley.

López Obrador subrayó que había jueces que traficaban con influencias y “se metían hasta en lo agrario”.

Lo anterior se deriva de una reportera que aseguró que había 11 denuncias en contra de jueces del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sin embargo, el secretario de Gobernación (Segob) Adán Augusto López aclaró que solo existen cuatro denuncias al respecto.

El secretario aseguró que el tema de las denuncias se trata de un asunto político dirigido a la renovación de la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que ninguna de las denuncias presentadas son por casos de corrupción contra magistrados.

"Son cuatro querellas o denuncias, no es por actos de corrupción ninguna de ellas, desde luego yo no puedo mencionar los nombres de los magistrados que fueron denunciados ni de que se les acusa ni mucho menos darle a conocer públicamente una información de la que nosotros formalmente no somos parte”, respondió el secretario a la comunicadora.

Precisó que ninguna de las cuatro denuncias es por actos de corrupción como se había planteado y que no tiene conocimiento de que haya sido presentada alguna otra denuncia.

También, dijo, junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que en el DIF se está actuado en casos de abuso infantil y que, no están cerradas las carpetas de investigacion sobre estos casos.