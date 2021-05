García Cabeza de Vaca reaparece y anuncia gira por EU, pese a proceso de desafuero

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, reapareció en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria para anunciar una gira de trabajo por Estados Unidos, pese a que su proceso de desafuero se mantiene en la Corte y hay presuntos cargos en su contra en el país del norte.

“Es una gira por diferentes Estados y por supuesto también una visita probablemente a Washington, nos va permitir darle seguimiento a la relación y a la plática que siempre hemos tenido, la buena relación con diferentes congresistas de ambos partidos políticos, mismos que tienen un gran interés en el T-MEC siga su curso”, dijo en un encuentro con los medios.

▶️ Tomas Zerón obtiene suspensión definitiva contra orden de aprehensión por caso Iguala

El anuncio se da tan solo un día después de que la firma de abogados Canales & Simonson, P.C., en Estados Unidos, aseguró que el gobernador no tiene ningún proceso penal en su contra, reiterando la idea de que se trata de un caso con “acusaciones falsas”. Por eso, cuestionado al respecto el gobernador aseguró no tener problema en viajar al país del norte.

“No solamente no tengo pendientes. Ya salió “Tony” Canales, que es un abogado muy reconocido, él fue Fiscal en Estados Unidos, y donde no solamente hizo un rastreo y analizó todas las cortes, allá no existe ninguna causa, nada que tenga que ver con un delito que se haya conocido o que esté en proceso ni mucho menos. Y eso demuestra y señala que alguien está mintiendo”, dijo.

Esta mañana estuve en Palacio de Gobierno atendiendo diversos asuntos en mi oficina. Conversé con representantes de los medios de comunicación con quienes hablé sobre distintos temas y las actividades que estamos llevando a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias. pic.twitter.com/RdgBH5kXAu — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 14, 2021

▶️ Asesinato de Murrieta sigue siendo narcoterrorismo: Julián LeBarón

Respecto al pronunciamiento de la Alianza Federalista, que urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a definir la situación de proceso de desafuero en su contra, el gobernador advirtió que la importancia del caso radica en que otros estados “podrían caer en una situación similar”, por lo que reiteró el exhorto para que la Corte “llegue al fondo del asunto y no sea rehén jamás de un Gobierno Federal o de una mayoría de un partido político”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Por eso se le está diciendo a la Corte ‘no te vayas por encimita, vete al fondo del asunto de una vez resuelve en pleno esta situación para que no quede duda alguna’. Es simplemente imposible imaginar que un partido que tenga mayoría simple en la Cámara de Diputados, en este caso Morena, pretenda querer tergiversar lo que está establecido en la Constitución, en la Ley, y que digan fabricar delitos para quitar y poner gobernadores”, aseguró.

En un último orden de ideas lamentó lo que calificó como una “intromisión directa del Gobierno Federal”, en las elecciones de Tamaulipas, Nuevo León y otros estados de la República. “Yo creo que el que tiene que poner el ejemplo es el presidente de la República y no lo digo yo. Ya lo han manifestado distintos liderazgos, incluso su mismo partido, el mismo Porfirio Muñoz Ledo le ha hecho señalamientos muy serios y muy delicados en torno a las violaciones constantes a nuestra Constitución”, aseguró.