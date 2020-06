Retraso legislativo frena reelección de diputados

A poco más de dos meses del comienzo del proceso electoral de 2021, aún están pendientes las reglas para que los diputados federales puedan hacer campaña para su reelección. Esta omisión se debe a que en el Congreso no se aprobaron las leyes para regular las campañas de los legisladores, razòn por lo cual será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que emita los lineamientos correspondientes.

La exconsejera electoral Pamela San Martín calificó de irresponsable a la Cámara de Diputados por no haber hecho una reforma electoral que ponga las reglas sobre la reelección de legisladores en San Lázaro para el proceso electoral de 2021.

“Había una responsabilidad del Congreso de la Unión desde la legislatura pasada, pero no atendió su trabajo, al no haberlo hecho la legislatura anterior, los de ésta debieron asumir la responsabilidad de emitir estas reglas y tampoco lo hicieron. Ahora será el INE quien ponga los lineamientos para la reelección”, dijo en entrevista con El Sol de México.

En la reforma político-electoral de 2014 se aprobó la relección de los legisladores federales, poniendo de límite a los senadores hasta por dos periodos y a los diputados federales hasta por cuatro periodos. En ambos casos, podrán estar hasta 12 años consecutivos en el cargo de elección popular.

Las leyes secundarias no se discutieron hasta el pasado periodo ordinario de sesiones, y fue en marzo cuando la Cámara de Diputados aprobó, con mayoría de Morena, una ley para que los diputados pudieran buscar la reelección sin dejar el cargo. La reforma pasó al Senado donde, debido a la pandemia, se quedó congelada. Y como la Constitución marca que toda reforma electoral debe aprobarse 90 días antes del próximo periodo electoral, los legisladores quedaron en omisión pues el plazo se venció el 1 de junio.

San Martín dijo que esta situación va a implicar que el INE tome una serie de decisiones respecto a la separación o no del cargo para garantizar que nadie que busque la reelección use recursos públicos.

“El punto central es garantizar que la competencia se lleve acorde de las reglas que se establezcan. Que no haya uso de recursos públicos, que no haya un uso de la investidura como servidores públicos para incurrir en la contienda electoral”, dijo, y adelantó que sea cual sea la decisión del INE habrá a quien no le gusten las reglas por lo que impugnará ante el Tribunal Electoral. Sobre este tema, el investigador José Antonio Crespo vio otro vacío en este tema al referir que para que un diputado se pueda reelegir debe tener el “visto bueno” de su partido y ello podría derivar en problemas de quienes busquen la reelección.

“Los diputados estarán siendo subordinados por sus fuerzas políticas cuando realmente ellos deben de representar los intereses de sus electores y en realidad representan a su partido. La figura la han estado tergiversando. Lo que tenemos casi es una simulación”, reprochó.

Los lineamientos deberán de estar listos antes del 1 de septiembre, por lo que el INE está analizando la legislación y reglamentos existentes para así evitar que en caso de ser impugnados se tengan que rehacer.

“Pasó lo que no se quería: no hay ley reglamentaria; no obstante, las normas las pondrá el INE. Y aunque no era lo ideal, no es la primera vez que el Instituto lo haga”, les dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, a los diputados en una reunión virtual el 2 de junio pasado.

Sobre el trabajo que ya realiza el INE, diputados confiaron en que el órgano electoral sea el que garantice y lleve de la mejor forma la reglamentación.

“Nos vamos a sujetar a las reglas que dé el INE, creo que serán unas reglas prudentes y acordes que busquen el equilibrio en la contienda electoral y si hubiera alguna omisión o algún exceso, seguramente lo estaremos platicando”, refrendó el diputado del PAN, Jorge Espadas.

También lamentó que hizo falta voluntad de la mayoría legislativa para que el Congreso de la Unión emitiera las reglas del juego, “El problema fue de voluntad política. La consecuencia de la necedad de la mayoría es que ahora no tenemos legislación y el trabajo de las y los legisladores lo estará haciendo el INE”, acusó.