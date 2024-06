Sacamos medio millón de votos más que el PRI: Dante Delgado

“Con Máynez presidente sacamos seis millones 200 mil votos, medio millón de votos más que los que el PRI obtuvo”, dice el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, al hacer un balance del proceso electoral 2023-2024.

En entrevista con El Sol de México, afirma que el partido naranja se posicionó como la fuerza política de mayor crecimiento en el país, e incluso lo compara con el desempeño de Morena en la primera elección federal a la que se presentó, en 2015.

Dice que el resultado obtenido por el partido pudo ser mejor, pero hubo medios de comunicación que se dedicaron a invisibilizarlos como una opción.

Su estrategia desde que comenzó este proceso electoral, reitera, fue apostarle a las nuevas generaciones, porque esta es la base para su movimiento político con miras en 2027, cuando serán la verdadera oposición a Morena, afirma.

¿Cómo califican el resultado obtenido en esta elección?

Quiero precisar que Movimiento Ciudadano es la fuerza de mayor crecimiento en el país de manera sostenida.

El trabajo lo hemos acreditado, en 2021 fuimos la fuerza que más creció y ahora mismo lo acreditamos en el resultado electoral. Los partidos de la vieja política tuvieron una votación regresiva muy fuerte para la Presidencia de la República; nosotros con Máynez presidente sacamos seis millones 200 mil votos, medio millón de votos más que los que el PRI obtuvo, y lo mismo para el Senado y para la Cámara de Diputados, más de 11 por ciento, con más de seis millones 250 mil votos, y esto evidencia que ya hemos desplazado a uno de los partidos tradicionales de México. Esto se puede acreditar porque la gente lo verbaliza, son fuerzas que ya le fallaron al país. En el caso del PRD es muy triste que perdió el registro, y el PAN tuvo una votación regresiva.

Hubo ofensas y agravios contra Movimiento Ciudadano, particularmente el PRIAN estuvo agraviándonos, lastimándonos, cuando la diferencia era contra Morena, no contra Movimiento Ciudadano, porque ellos imaginaban que los votos que nosotros podíamos obtener eran de ellos. Cuando los resultados electorales acreditan que en todos los lugares donde Máynez obtuvo mayor votación es donde decrece la votación de Morena y eso se puede ver en varios resultados en diferentes estados del país. Lo que quiero plantear es que Movimiento Ciudadano ha tenido que pagar un alto costo, pero hoy es la nueva opción electoral del país.

¿El resultado de la elección para MC pudo ser mejor?

Sí pudo ser mejor. Yo estoy seguro y además estaba confiado en que si se le daba viabilidad al proyecto de Movimiento Ciudadano nos hubiera permitido crecer sensiblemente y además le hubiera servido mucho a la democracia del país porque hubiéramos logrado hacer que hubiera menos votos para Morena y además hubiera bajado la votación para el Congreso y eso nos hubiera dado un mecanismo de mayor contrapeso, pero la única forma de hacerlo era que el Movimiento Ciudadano tuviera un crecimiento mayor. El costo de ser hoy la nueva opción es enorme, la gente no lo aprecia, pero los partidos satélites de Morena lo que buscan es tener más diputados y más senadores, aunque tengan menos votos, y nosotros queremos tener más diputados y más senadores, pero no a costa de que no vean que hay una viabilidad, de una nueva opción electoral para el país.

Nosotros hemos preferido pagar el costo de tener, aproximadamente, 20 por ciento menos de los diputados que nos corresponderían, porque por el número de diputados nos tocarían 55, eso equivale a 11 por ciento de la votación nacional, pero por las reglas que existen, pues no nos corresponde eso y lo mismo pasa con el Senado de la República, nos correspondería tener 14 senadores y no los vamos alcanzar por las formas en las que están dadas las reglas.

Lo que sí está evidenciado ante la sociedad nacional es que Movimiento Ciudadano tiene hoy un porcentaje mayor que el que tenía Morena en 2015, que tuvo 8.3 por ciento y de ahí creció a 50.

Nosotros tenemos la opción de 2027. Nosotros sí creemos que vamos a hacer un crecimiento muy importante para disputarle a Morena, en 2027, el Congreso y en muchos gobiernos regionales

¿Por qué? Porque ya han visto que sí hay viabilidad política en Movimiento Ciudadano frente al deterioro de las fuerzas tradicionales que están anclados en una visión regresiva y no en el futuro de México.

¿Cómo explica el resultado obtenido en Nuevo León?

Ahí tuvimos varios temas. En Nuevo León sacamos más votación, sacamos 3.5 por ciento más de votación; pero qué es lo que sucedió, tuvimos por una parte una lamentable tragedia, un accidente, y adicionalmente a ello hay medios de comunicación que previo a las elecciones siempre agravian al proyecto de Movimiento Ciudadano.

¿Qué pasó en Jalisco?

En la zona metropolitana, donde está la densidad de población, le dieron el triunfo tanto a Juan José Frangie en Zapopan como a Verónica Delgadillo en Guadalajara, que es la zona más importante de la zona conurbada, con mayor densidad de población, pero también pasaron una serie de cosas que tendremos que ver hacia el interior de Movimiento Ciudadano.