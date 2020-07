Afirma AMLO que su gobierno protege a los periodistas amenazados

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno habrá de proteger a los periodistas de amenazas, por lo que confío que “vaya bajando la confrontación y que no haya odio, que eso es lo que más preocupa”.

“No odiar, no actuar de manera irracional, vernos como hermanos, si acaso como adversarios, no como enemigos. Adversarios a vencer y no enemigos a destruir”.

Aseguró que hay un movimiento mundial de ultraconservadores, no solo es exclusivo de México, y “es muy triste por lo irracional, por el odio, es una especie de fanatismo, se cierran por completo, no hay argumentos, no se puede establecer una comunicación, no se escuchan razones, es odio”.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que en algunos casos acusan a su gobierno de comunista, por lo que dijo que en la mayoría de los casos se les pregunta a los que afirman esto y “no saben”.

Puntualizó que cómo va a ser comunista el presidente de México si fue a Washington a ver a su homólogo Donald Trump.

“Es irracional y no sólo es la gente que se siente afectada por la pérdida de sus privilegios, sino sectores de clase media aspiracioncita, afortunadamente no son muchos, sectores reducidos, a veces con odio y amenazas, y al mismo tiempo muchos de ellos van a los templos, van a la iglesia y confiesan y comulgan y en donde está el amor al prójimo”.

En el Salón Tesorería, el primer mandatario acotó que no es nada nuevo este tipo de movimientos, por lo que desde la izquierda se sostiene que “se puede desaparecer a la persona, pero no las ideas, las ideas no mueren y eso aplica para el movimiento conservador”.









