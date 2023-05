Agricultores llegan a reunión con Segob para resolver precios del maíz y trigo

Agricultores de diversos estados de la República llegaron hoy alrededor de las 10:00 horas a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para la reunión que sostendrán con Adán Augusto López, titular de la dependencia, en la cual buscan que el gobierno federal aumente los precios de garantía a siete mil pesos por tonelada de maíz y ocho mil por tonelada de trigo.

Heraclio Rodríguez, agricultor de Chihuahua, dijo en entrevista con El Sol de México que no esperan grandes respuestas una vez que concluya el encuentro, pues no ve ánimos del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de sus funcionarios para resolver sus demandas.

Puedes leer también: Productores agrícolas protestan de Baja California a Sinaloa: ¿qué pasa en la frontera norte?

"No esperamos grandes respuestas porque no vemos el ánimo del presidente, el ánimo de los funcionarios de atender un problema tan grave como es el problema de la alimentación porque ellos creen que somos ricos, ellos creen que porque levantamos 500 toneladas de maíz ya somos ricos, no, estamos muy endeudados, estamos endrogados hasta el tope", dijo.

El productor de maíz dijo que en caso de llegar a un acuerdo, retomarán sus movilizaciones y amagó con la toma de puertos, oficinas y puentes internacionales, pues dijo que está en juego el patrimonio de sus hijos.

Finanzas Segalmex comprará un millón de toneladas de maíz blanco a pequeños productores de Sinaloa

En días pasados, agricultores de tres estados realizaron protestas para demandar el aumento en los precios de sus cultivos, pues Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estableció en las reglas de operación del programa de precios de garantía que pagaría seis mil 805 pesos por tonelada de maíz y siete mil 480 por tonelada de trigo, sin embargo, estableció que sólo los pequeños productores podrían acceder a dichos precios.

Los inconformes tomaron las plantas de Pemex en Topolobampo, Guamuchil y Culiacán, Sinaloa; las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, Sonora; y la caseta del río Puente Colorado, en Baja California, y se acordó la reunión con Segob para abordar el tema que no tiene una hora prevista para que concluya.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El agricultor agregó que pondrán sobre la mesa las propuestas de crear un subsidio para garantizar que los productores no tengan pérdidas y crear una ley de comercio justo que ayude a que los productores no tengan que vender por debajo de los precios de producción y que los consumidores no paguen por la especulación de los empresarios.