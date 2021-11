AMLO descarta restricciones por la nueva variante Ómicron

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no ve motivo de preocupación o espanto por el surgimiento de la variante Omicron del SARS-CoV-2 en México y descartó el cierre de actividades en el país ante esta variante, calificada por la OMS como preocupante.

Durante su conferencia matutina, desde el estado de Oaxaca, el mandatario dijo que hay mucha información en los medios y “no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, dijo el mandataraio.

Salud Moderna prepara una posible vacuna contra variante Ómicron para 2022

Aseguró que México “está preparado para todo” y atentos para proteger a la población. A su vez subrayó que se va a actuar con mucha responsabilidad sobre este asunto.

Anunció también que va a intensificar el programa de vacunación y, además va a hablar pasado mañana de eso en su informe en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat agradeció al presidente López Obrador su visita al estado, pues dijo que con ella trae felicidad y resultados al estado, asimismo, agradeció al mandatario mostrar Oaxaca al mundo, durante su visite a Naciones Unidas. A la vez que dijo que había una demanda histórica de 100 años para cambiar las condiciones en el estado.

“Había una demanda histórica para que se crearan condiciones distintas y hoy se hace en un ánimo de júbilo, pasamos a proyectos que están llamados a ser el motor de crecimiento de México. Estamos viendo que se están convirtiendo en realidad proyectos que llevaban más de 100 años esperando”, expresó.

En su oportunidad el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval dio el reporte de seguridad en la entidad e informó que van a la baja delitos como el robo, extorsión, homicidio doloso, trata, robo a casa habitación y a transporte. Mientras que el estado ocupa el lugar 14 a nivel nacional de homicidios dolosos.

“La incidencia delictiva, todos los delitos que vamos a citar ven en la lámina secuestro, robo, extorsión, homicidios, trata, robo a casa, transporte y considerando el total de delitos, todos tienen tendencia a la baja”, dijo el titular de Sedena.