Fiscal de Morelos pidió matizar declaraciones sobre feminicidio de Ariadna: Sheinbaum

Las autoridades de Morelos remitieron esta madrugada la carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM), dio a conocer Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina.

Ya para terminar una conferencia de prensa, la funcionaria reveló parte de una plática entre la fiscal local y Uriel Carmona, fiscal general de Justicia del Estado de Morelos, quien le pidió telefónicamente “oiga, no habrá manera de que la jefa de gobierno matizará” y eso ocurrió el lunes pasado.

Ante esto, respondió “yo sigo sosteniendo que querían encubrir el feminicidio” y refirió la publicación de una nota de la mamá de otra chica sobre un feminicidio registrado en esa entidad a principios de año y afirmó que hubo ocultamiento.

“Les parece muy fácil hablar como si fuera un tema político o un tema de negociación, como dije ayer (martes) es un tema de principios y de fondo”, completó Sheinbaum Pardo y eso, consideró, habla de cómo actúa el fiscal, su forma de atender la justicia, pero, advirtió: que quede claro, nosotros no nos vamos a callar.

Mencionó que las dos necropsias practicadas a Ariana Fernanda coinciden en que tenía niveles muy altos de alcohol, pero, precisó, que eso no es lo que hay que discutir porque es de nuevo hablar de la víctima, cuando el tema es el encubrimiento del feminicidio.

“O que, porque una mujer toma alcohol es suficiente para que se justifique un feminicidio, ¿Qué tiene que ver eso? no contribuyamos pues, no me voy a quedar callada, porque, repito, la fiscalía de Morelos, su objetivo era encubrir al feminicida”.

Al hablar sobre el caso de Lidia, quien se falleció por aventarse de un taxi en marcha en la calzada Ermita Iztapalapa, la jefa de gobierno recordó que el dueño del vehículo está detenido y que otra persona es buscada por la policía.

Agregó que la mayoría de los feminicidios son cometidos por personas conocidas de la víctima, parejas, exparejas o amigos.

También habló sobre el caso del niño Abner, quien falleció ahogado en la alberca del Colegio Williams, reportó que encomendó a Ernesto Alvarado, comisionado local de Atención a Víctimas, que esté cerca de la familia del menor para ayudarlos en lo que necesiten.

Finalmente, ofreció que habrá una revisión de la documentación de esa escuela y recalcó que siempre estará de lado de las víctimas y de la justicia.