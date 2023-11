“El aborto, tema que no se pone a discusión con las chicas indígenas”: Yarazeth Hernández

Fue en junio de 2021 cuando se legalizó el aborto en territorio hidalguense, estado muy cercano a la capital del país, por ello, era frecuente la movilidad de mujeres que acudían a la Ciudad de México para realizar una interrupción del embarazo, pues en la entidad se tenía un Código Penal limitante. A partir de la despenalización del aborto, cualquier mujer que lo desee puede solicitar el servicio siempre y cuando no exceda las 12 semanas de gestación, evitando así riesgos para su vida, algún daño a la salud e incluso peligro de muerte.

Hidalgo se convirtió en la tercera entidad federativa en el país en permitir el aborto electivo, ocurrido tres meses antes de que se emitieran las jurisprudencias de 2021 y, recientemente de 2023, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las celebraciones de las mujeres que se sumaron a la legalización del aborto no se hicieron esperar. No obstante, la implementación de la ley cambia según sean los casos, pues si bien en un primer momento se considera que el marco legal da un fundamento sólido para considerar que el sistema de salud protegerá los derechos de las mujeres, el panorama es otro desde la aprobación de la ley.

Ricardo Corona, encargado de la Unidad Médica Asistencial para Pacientes de Grupos Vulnerables, Clínica de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Hidalgo, indicó que a partir de la despenalización del aborto en la entidad se ha buscado que se cuente con todas las condiciones para proporcionar el servicio, pues en esa unidad se tiene “la atención de las médicas, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas; y esta clínica se ha vuelto un referente para otros estados”, pero aún existen problemáticas importantes: falta de información respecto a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y la necesidad de sensibilizar al personal médico externo.

Gloria Contreras Jiménez, enlace de Mexfam en la Secretaría de Salud de Hidalgo, añade que no todos los espacios de salud cuentan con las mismas condiciones para realizar la atención requerida en los procesos de la ILE; asimismo, que sea prioritario atender las solicitudes de las mujeres que acuden a centros de salud u hospitales públicos. Destaca que en las zonas rurales de Hidalgo, todavía persisten las creencias sobre la legitimidad de la familia y la función reproductiva de las mujeres como un deber.

Como parte de las ideas tradicionales que persisten en la sociedad, se presentan situaciones donde las autoridades no saben cómo hacer valer los derechos humanos antes que los usos y costumbres, presentándose problemas que aquejan a ciertos sectores de mujeres en Hidalgo, por ejemplo, Ricardo Corona menciona algunos casos de mujeres de municipios como Actopan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte u otros, y en otros municipios más alejados no saben que existe una unidad donde se puede atender a las mujeres o les es difícil trasladarse a la misma.

Otro obstáculo es la poca sensibilidad del personal de salud al cuestionar las decisiones de las mujeres, así como la carencia de recursos suficientes para llevar a cabo el proceso adecuado que permita la pronta solución.

Gloria Jiménez, de Mexfam, se ha percatado que los hospitales no cuentan con los insumos necesarios para realizar la ILE oportunamente y sin riesgo para las hidalguenses, de hecho, esto se confirma con lo señalado por Ricardo Corona, quien para mantener siempre en una situación idónea a la clínica, se apoya en las organizaciones de la sociedad civil para completar los recursos para la obtención de medicamentos o material quirúrgico.

Para las comunidades indígenas de Hidalgo, el acceso a la ILE es muy complicado debido a múltiples factores. Yarazeth Hernández Quintana, mujer hidalguense oriunda del municipio de Huejutla, refiere que “el aborto es un tema que no se pone a discusión con las chicas, porque son los padres los que deciden, en la mayoría de los casos, la interrupción del embarazo, porque ellos ejercen mucha presión para que las chicas no lo hagan, y si lo hacen asumen toda la carga de violencia de género por parte de su familia y de la comunidad, al señalarlas como pecadoras o que atentaron contra la voluntad de Dios”. Así, a los temas de discriminación, falta de acceso a los servicios, carencia de educación, los usos y costumbres predominantes y la falta de información, se suma la carencia de capacitación del personal médico, limitando que el acceso al ILE sea seguro.

Los hospitales en Hidalgo pertenecientes a la Secretaría de Salud, al IMSS, ISSSTE, o Centro de Salud locales, Hospitales Generales y Hospitales Obstétricos se encuentran bajo el marco legal para poder atender los casos de las mujeres que deseen interrumpir el embarazo. En el caso de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, que se encuentra en la capital hidalguense (Pachuca), según el doctor Ricardo Corona: “en 2022 se realizaron 154 procedimientos de ILE, 100 por ciento fue con medicamentos; de los 154, 133 fueron con tratamiento combinado de misoprostol y mifepristona, y 21 sólo con misoprostol. Durante 2023, hemos realizado 214 procedimientos, 172 con medicamento combinado, 33 sólo con un medicamento, y nueve con procedimiento de aspiración manual endouterina”.

Menciona que el proceso de atención para llevar a cabo el procedimiento se da a partir de que “las pacientes realizan una llamada telefónica, se les informa sobre la clínica; otra opción es a través de los hospitales o centros de salud, o a partir de las asociaciones civiles que las derivan a la clínica, en donde se les da una consejería y una cita; una vez que llegan las pacientes a la cita, se les pasa a enfermería a tomar signos vitales, detecciones de ITS, si se requiere; se les hace la prueba de embarazo, de ahí pasan a psicología para detectar si hay situaciones de violencia, después pasan a trabajo social para una consejería y estudio socioeconómico, luego con la médica se hace un ultrasonido y se determina su tratamiento o procedimiento, una vez que se termina, se cierra el ciclo con una consejería anticonceptiva para el logro de una sexualidad responsable, y se les da seguimiento por vía WhatsApp o vía telefónica”.

Una usuaria de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, que se identificará como ASA, nos narró lo siguiente: “al principio pensé en el suicidio, pero decidí conectarme con una compañera que pertenece a una colectiva para informarme de qué podría hacer; llamé a los hospitales, pero mi amiga me dijo que llamara a la Clínica (de Salud Sexual y Reproductiva), y todo fue muy rápido, me dijeron que fuera, que llevara ropa cómoda, hubo respeto y no hubo revictimización, pero la trabajadora social me hizo muchas preguntas sobre si realmente era lo que quería, y por mi mente sólo pasaba en acabar con esa situación; quisiera que la trabajadora social tuviera una opinión más neutral, pero fuera de esto les doy un nueve de 10; firmé las cartas responsivas, me asesoraron para el uso de anticonceptivos, y bueno, te dan todos los medicamentos, el seguimiento, la verdad sí te sientes muy cómoda”.

Aunque todavía persisten algunos prejuicios, en la entidad se brinda un servicio de aborto seguro y gratuito. Yarazeth Hernández Quintana, de Huejutla, menciona que no es así de sencillo para las mujeres de la región, pues tienen que ir a la clínica de la capital, y no van ya sea por falta de tiempo para el traslado o porque no tienen los recursos económicos para acudir. Si bien existe una asistencia para realizar el procedimiento vía telefónica, al ser tema tabú, muchas mujeres no solicitan un aborto por considerarlo un tema de conflicto o pecado y se sienten solas al momento de pedir ayuda.

Gloria Contreras Jiménez, enlace de Mexfam, invitó a Semméxico a un par de eventos: en el primero, se presentó la Guía Legal sobre el Aborto en Hidalgo: Responsabilidades para el Personal de Salud, dirigida a prestadores de servicios de las instituciones de salud, con el fin de que conozcan sus obligaciones y responsabilidades sobre los derechos humanos de las mujeres; en el segundo evento se presentó el modelo Aborto autogestionado, que resalta la oportunidad para decidir sobre la interrupción del embarazo, sin la estigmatización del personal de los hospitales, de tal manera que las mujeres pueden realizar llamadas para ser atendidas a distancia y, de manera segura, practicarse el aborto en casa estando acompañadas por personal de salud.

Con este modelo se pretende disminuir estigmas y prejuicios sobre las mujeres que deciden no continuar con su embarazo, resaltando que no sólo se consideren como agravantes la violación, el riesgo de salud de la madre, o una discapacidad detectada durante el embarazo, sino, simplemente, la decisión de no querer tener hijos.

Lo anterior permite contar con la orientación para tener un aborto con medicamentos, acompañada, en lugares seguros y la posibilidad de tener tanto contención como seguimiento tras el procedimiento, haciendo valer los derechos humanos de libertad de decisión para las mujeres o personas con capacidad de gestar.

En Hidalgo, el panorama es alentador respecto a la ILE, sin embargo, en las zonas alejadas queda un largo camino por recorrer para lograr su cumplimiento, con el fin de ofrecer el servicio sin prejuicios e ideologías machistas. La sensibilización debe ser tanto a personal de salud como a la sociedad.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.