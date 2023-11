Reducción de jornada laboral: Parlamento abierto dará a conocer conclusiones sobre iniciativa

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas avanza en la Cámara de Diputados, mañana la Junta de Coordinación Política (Jucopo) entregará a la Comisión de Puntos Constitucionales, y ésta a su vez entregará a la Mesa Directiva, las conclusiones de los parlamentos abiertos en donde el sector empresarial, especialistas, y legisladores expusieron sus argumentos para apoyar o rechazar la modificación.

En entrevista con El Sol de México, la diputada Susana Prieto Terrazas, promovente de la iniciativa, explicó que la entrega de las conclusiones de los parlamentos es el primer paso para definir la fecha de la discusión de la reducción de la jornada laboral en el Pleno de San Lázaro y representa un avance importante.

“El día de mañana se van a pasar por parte de la Junta de Coordinación Política las conclusiones de los parlamentos abiertos a la Comisión de Puntos Constitucionales y luego la Comisión es la encargada de decirle a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde se encuentra ahorita el dictamen, que continúe el proceso legislativo que es pasarla al Salón de Plenos”, dijo.

Susana Prieto dijo que los empresarios coincidieron durante los parlamentos en que debe reducirse la jornada laboral de manera gradual para no afectar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y como ejemplo pusieron el caso de Chile, donde se dió un plazo de cinco años para disminuir las horas de trabajo de los empleados, sin embargo, dijo que no hay punto de comparación entre Chile y México por el tamaño de sus economías.

“La economía de Chile no tiene nada que ver con la de México, nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos y su vecino, así que me parece que establecer la comparación de la forma de implementación de reducción de la jornada semanal comparándonos con Chile pues no es lo que procede en este caso”, indicó.

Agregó que los empresarios no llevaron a expertos a los parlamentos abiertos y tampoco presentaron argumentos para sostener su negativa a que se apruebe la reforma, más allá de los costos que podría representar la implementación, los cuales dijo fluctuarán entre el 10 y el 15 por ciento,

Ante la posibilidad de modificar el dictamen para establecer la gradualidad de la reducción, la promovente de la iniciativa aseveró que no la apoyará, pues dijo que es una urgencia mejorar las condiciones de los trabajadores y porque no hay ningún motivo para que sea paulatino.