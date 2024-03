Se portaron bien, dice AMLO sobre mujeres que protestaron durante 8M

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que las mujeres que protestaron el 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, "se portaron bien" por no dañar los edificios del Gobierno.



“Agradecer mucho que se portaron muy bien las manifestantes. Entonces, (hay que) seguir protegiendo el Palacio (Nacional) y estos sitios históricos que pertenecen a todos los mexicanos”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.



El presidente se refirió a la manifestación del viernes pasado, cuando una cifra récord de 180 mil mujeres marchó por el 8M, según informó el Gobierno de Ciudad de México.

El mandatario, quien ha recibido críticas de agrupaciones feministas por minimizar la violencia machista, había denunciado la posible presencia de "infiltrados" y "encapuchados" que buscaban dañar los edificios gubernamentales, por esto, colocó vallas en el centro histórico y el Palacio Nacional, donde el mandatario vive y trabaja.

“Quiero agradecer mucho, primero a todas las mujeres, las que se manifestaron. Fue, por lo general, una manifestación pacífica, agradecerles eso, porque la no violencia es lo más eficaz para luchar por los ideales, la resistencia civil pacífica”, comentó.



El presidente López Obrador aseguró que "los dos edificios más atractivos para causar daño son el Palacio Nacional y la Catedral".



Y aunque no se refirió a las demandas específicas de las mujeres, les dijo a las manifestantes que "no se puede combatir el mal con el mal".

La marcha del 8M en México cobró relevancia porque, además de la violencia machista, con más de 10 mujeres asesinadas al día, el país se encamina a votar por su primera mujer presidenta en las elecciones del 2 junio, en las que las principales candidatas son la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez.