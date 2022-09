Atentado en centro educativo de Afganistán deja 19 muertos y decenas de heridos

Al menos 19 personas murieron en un atentado suicida el viernes en un centro de formación para estudiantes en Kabul, en un barrio donde vive la minoría hazara, escenario de algunos de los ataques más mortíferos en Afganistán en estos últimos años.

"Los estudiantes se estaban preparando para un examen cuando un atacante suicida se hizo estallar en el centro educativo. Desgraciadamente, 19 personas murieron y otras 27 resultaron heridas", dijo Khalid Zadran, portavoz de la policía.

Te puede interesar: Atentado suicida en mezquita de Afganistán deja decenas de muertos

Este establecimiento prepara a estudiantes, de 18 años o más, a sus exámenes de acceso a la universidad.

Videos colgados en redes sociales y las fotografías publicadas por medios locales muestran víctimas ensangrentadas que eran llevadas lejos del lugar.

La mayoría de las víctimas trasladadas a los hospitales eran mujeres, constató un periodista de la AFP.

Fueron desplegados equipos de seguridad en el sitio, mientras las familias acudían a los hospitales para buscar a sus allegados. En al menos un hospital, los talibanes obligaron a las familias a abandonar el sitio, por temor a un nuevo ataque contra la multitud.

"Objetivos civiles"

"No la encontramos aquí", dijo muy nerviosa una mujer, que buscaba a su hermana en uno de los centros. "Tenía 19 años". "La estamos llamando, pero no contesta", explicó desesperada.

El portavoz del Ministerio de Interior, Nafy Takor, tuiteó previamente que el ataque se había producido en el centro educativo Kaj, adonde se habían desplazado equipos de seguridad.

"La naturaleza del ataque y los detalles de las víctimas se publicarán más tarde", afirmó. "Atacar objetivos civiles demuestra la crueldad inhumana del enemigo y la falta de estándares morales", añadió.

Suicide attacker kills at least 19 in Kabul school blast 😭.#Afghanistan#KABULBLAST pic.twitter.com/MbJwUFLQdy — RAOOF ABBAS (@R_broucho68) September 30, 2022

El regreso al poder de los talibanes a Afganistán puso fin a dos décadas de guerra en el país y provocó una notable reducción de la violencia, aunque los retos de seguridad siguen acechando al movimiento islamista.

Los chiitas hazaras arrastran décadas de persecución, también de los talibanes, acusados de atrocidades contra esta etnia en su primer periodo en el poder (1996-2001).

Ahora, los hazaras también son blanco recurrente de los ataques del principal enemigo talibán, el grupo islamista Estado Islámico (EI).

Combatientes talibanes hacen guardia mientras la gente se reúne para buscar a sus familiares fuera de un hospital en Kabul / Foto: AFP

Ambos movimientos fundamentalistas los consideran herejes.

Este barrio del oeste de Kabul ha sido escenario de numerosos ataques, muchos contra niños, .

En abril, dos explosiones en centros educativos de la zona mataron a seis personas e hirieron a 20.

El año pasado, antes del retorno talibán, al menos 85 personas murieron, la mayoría chicas estudiantes, y unas 300 resultaron heridas por tres bombas que estallaron cerca de su escuela en Dasht-e-Barchi.

Mundo Tribunal condena a Siria, México y Sri Lanka por crímenes contra periodistas

Ningún grupo reivindicó el ataque, pero un año antes el EI había asumido un ataque suicida en un establecimiento escolar de la zona que mató a 24 personas.

En mayo de 2020 también se responsabilizó al grupo por un ataque armado contra el departamento de maternidad de un hospital del barrio que mató a 25 personas, incluidas madres que acababan de dar a luz.

La educación es una cuestión muy sensible en Afganistán. Los talibanes no permiten la apertura de los colegios secundarios para chicas, mientras que el EI se opone a cualquier formación para niñas y mujeres.

El atentado es "un recordatorio vergonzoso de la ineptitud y fracaso total de los talibanes" para proteger a la población afgana, señaló Amnistía Internacional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Se deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad" de los habitantes, "en particular los miembros de las comunidades minoritarias", insistió la oenegé.