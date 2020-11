En silencio y cabizbajo, Trump llega a la Casa Blanca tras triunfo de Biden

En silencio y cabizbajo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la Casa Blanca después de jugar una partida de golf durante la cual se produjo la noticia de que su rival demócrata, Joe Biden, ganó las elecciones del martes pasado.

La caravana presidencial pasó cerca de la plaza Black Lives Matter frente a la Casa Blanca, donde una multitud celebra la derrota de Trump.

Foto: AFP

Minutos después de que ingresó a la Casa Blanca, el presidente de EU volvió a publicar en Twitter que él era el ganador de las elecciones en el país y aseguró que tuvo 71 millones de votos legales.

"Los observadores no fueron permitidos en las salas de contar. Gané las elecciones, tuve 71 millones de votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca ocurrió antes. ¡Millones de boletas por correo se enviaron a personas que nunca las pidieron!", señaló.

Foto: Reuters

El demócrata Biden fue declarado ganador de la presidencia de EU, poniendo fin al mandato del republicano Trump, que convulsionó al país y al mundo entero.

"Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país", dijo Biden en su primera declaración, luego de que las grandes cadenas de televisión anunciaran su victoria, prometiendo ser "un presidente para todos los estadounidenses".

Trump, el primer presidente estadounidense en perder la reelección desde George H. W. Bush a principios de la década de 1990, se negó a conceder la victoria.

"Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por el ganador, y por qué sus aliados de los medios de comunicación están tratando de ayudarlo: no quieren que se exponga la verdad", señaló Trump en un comunicado.

Trump ya se había proclamado vencedor la noche misma de la elección. Y ante la creciente ventaja de Biden en el escrutinio, insistió en sus acusaciones de fraude, amenazando con recurrir a la Corte Suprema.

La campaña de Trump inició múltiples acciones legales en varios estados. Estos reclamos, que según los demócratas son infundados, podrían retrasar la aprobación oficial de los resultados por días o semanas.

Pero no se anticipa que los resultados parciales oficiales cambien la tendencia.

A pesar de llevarse a cabo en medio de la pandemia de Covid-19 y en un clima político tenso, los comicios transcurrieron sin que se reportaran incidentes graves o fallas técnicas.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que no observó "ninguna irregularidad grave" y pidió evitar "especulaciones perjudiciales".