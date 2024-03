Medios de todo el mundo firman carta pidiendo protección para periodistas en Gaza

WASHINGTON. Altos directivos de medios de comunicación de todo el mundo firmaron una carta instando a las autoridades israelíes a proteger a los periodistas en Gaza, afirmando que los reporteros han estado trabajando en condiciones sin precedentes en el enclave y han enfrentado "graves riesgos personales".

Entre los medios de comunicación cuyos editores en jefe firmaron la carta fechada el jueves figuran Associated Press, AFP, Reuters, New York Times, Washington Post, BBC, CNN, The Guardian, Financial Times, Der Spiegel y Haaretz.

Al menos 94 periodistas han muerto en la guerra entre Israel y Gaza. La mayoría, 89, eran palestinos asesinados por el Ejército israelí, según el Comité para la Protección de los Periodistas, que hizo pública la carta firmada por 59 organizaciones de prensa.

El CPJ ha afirmado que la guerra ha sido "la más peligrosa de la historia" para los periodistas. Israel niega haber atacado deliberadamente a periodistas y civiles, y afirma que sólo persigue al grupo islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza.

"Estos periodistas (...) siguen informando a pesar del grave riesgo personal que corren. Siguen informando a pesar de la pérdida de familiares, amigos y colegas, la destrucción de casas y oficinas, los desplazamientos constantes, los cortes en las comunicaciones y la escasez de alimentos y combustible", dice la carta.

"Los periodistas son civiles y las autoridades israelíes deben protegerlos como no combatientes según el derecho internacional", añade la carta.