Putin ve "positiva" la reacción de EEUU a sus exigencias de seguridad

Vladimir Putin consideró "positivas" las primeras reacciones de Estados Unidos para resolver la crisis entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania, un conflicto que ha desestabilizado el equilibrio de seguridad europeo resultante de la Guerra Fría.

Rusia ha propuesto dos tratados para prohibir cualquier ampliación de la Alianza Atlántica, en particular a Ucrania, y el fin de toda actividad militar occidental en las cercanías Fronteras rusas. "No debe haber avances de la OTAN hacia el Este, la pelota está en su tejado, deben respondernos", aseguró el presidente ruso.

"Por ahora, estamos viendo una reacción positiva, nuestros socios estadounidenses nos dicen que están listos para comenzar esta discusión, estas negociaciones, desde principios de año en Ginebra", afirmó el jefe del Kremlin.

Después insistió en que cualquier futura ampliación de la Alianza Atlántica era "inaceptable" para Rusia, que no tolerará un sistema de armamento occidental "a las puertas" de su territorio.

Estas declaraciones llegan dos días después de que amenazara a Occidente con "medidas militares y técnicas" si sus demandas no eran aceptadas.

- "¿Cuándo nos van a golpear?" -

Sus exigencias, que tendrían fuertes consecuencias para la arquitectura de la seguridad europea, han sido calificadas de "inadmisibles" por numerosos actores occidentales.

Sin proponer contrapartidas, Putin quiere el fin del apoyo militar de la OTAN y Estados Unidos a Ucrania, frenar la ampliación de la alianza transatlántica y detener toda actividad militar occidental cerca de Rusia.

El presidente ruso, que en 22 años en el poder ha pasado de una entente cordial a una relación conflictiva con Occidente, es sospechoso de preparar una invasión de Ucrania, una antigua república soviética ahora prooccidental de la cual una parte, la península de Crimea, fue anexionada por Rusia en 2014.

Putin ha rechazado las acusaciones, señalando que las políticas anti-rusas de Ucrania y sus aliados occidentales, particularmente en el contexto de la guerra contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, representan una amenaza para Moscú.

"Tenemos que pensar en nuestra seguridad, no solo para hoy, no para mañana", dijo. "No podemos vivir mirando por encima del hombro y pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos van a golpear?".

El presidente ruso acusó de nuevo a Occidente de haber "engañado descaradamente" a Rusia en la década de 1990 al violar una supuesta promesa de no expandir la OTAN.

Interrogado sobre la represión de la oposición rusa, que aumentó considerablemente en 2021, Putin afirmó que no se trataba de amordazar a los detractores sino de frenar las operaciones de influencia extranjera.

"Les recuerdo lo que nuestros adversarios han estado diciendo durante siglos: Rusia no puede ser derrotada, solo puede ser destruida desde dentro", dijo. Según él, esto es lo que provocó la caída de la URSS hace 30 años. A lo largo del año, medios de comunicación, ONG, periodistas, abogados y activistas han sido objeto de persecución.

- Navalni, un "estafador"-

El año empezó con la detención del principal opositor Alexéi Navalni tras sobrevivir a un envenenamiento del que él acusa al Kremlin. Después, su movimiento fue prohibido por "extremista".

El presidente ruso lo calificó de "estafador" una vez más, refiriéndose a su condena en un caso de fraude, considerado fabricado por la oposición.

"Siempre ha habido estafadores", dijo Poutin. "No hay necesidad de cometer crímenes.

También se le preguntó sobre los estragos de la epidemia de covid-19. "Hay cosas que solo pueden preocuparnos, como la caída en la esperanza de vida", admitió.

La débil cobertura de vacunación y la ausencia de restricciones fuertes se han traducido en un elevado coste en vidas humanas: en menos de dos años, más de 520.000 personas fallecieron de Covid-19 en Rusia, según las estadísticas oficiales de la agencia Rosstat, que podría subestimar la realidad.

Putin dijo que apuntaba a la inmunidad colectiva con el 80% de la población vacunada o curada de Covid "al final del primer trimestre o en el segundo trimestre".

En el plano económico, el presidente ruso aseguró el jueves que su país estaba "mejor preparado para el shock (de la pandemia) que las economías más desarrolladas del mundo".

"Nos hemos recuperado mucho más rápido que otros", dijo, señalando un crecimiento esperado del 4,5%, una realidad favorecida por las restricciones mínimas y el precio de los hidrocarburos.