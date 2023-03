Al hospital luego de fuerte choque

Dos menores resultaron heridos cuando la camioneta en la que viajaban volcó debido a que el chofer intentó evitar chocar contra un tráiler que le cerró el paso de manera abrupta, en el sitio se dio a conocer que los lesionados fueron llevados a un hospital para descartar lesiones de consideración, los hechos ocurrieron en Panamericana Poniente casi esquina con Canal de Santa Clara, al poniente del municipio de San Juan del Río.

Eran poco antes de las ocho de la mañana, el conductor de la camioneta Ford pick up, en color azul comentó que iba a dejar a unos niños a la escuela, cuando dijo que un pesado transporte le cerró el paso.

Policiaca Chocaron al invadir carril en la carretera 122

“Pos un tracto se me cerró e invadió mi carril y fue que me iba a ir contra los postes del estacionamiento del hotel y en eso el tracto reaccionó y quiso ocupar nuevamente su carril, entonces enfoqué la camioneta a que pasara en medio del poste y el camión porque no la pude frenar de momento, pero ya no la pude controlar, entonces se estampó contra la esquina contra la barra del puente”, comentó Homero Ruíz, quien conducía la camioneta.

Luego del hecho, alguien pidió el apoyo de cuerpos de emergencia, acudiendo socorristas de Protección Civil quienes subieron a la ambulancia a los dos menores, también comenzaron a llegar sus familiares.

Se informó que, aunque no tenían heridas que pusieran en riesgo su vida, serían llevados al hospital para descartar alguna eventualidad mayor, además se pidió el apoyo de una grúa para mover del punto la camioneta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo