Atacan y dañan camioneta de transporte de personal

Un grupo de tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo le cerraron el paso a una camioneta de transporte de personal y le provocaron daños, después salieron huyendo cuando el conductor logró meterse a un cajón de estacionamiento del inmueble de la Fiscalía General del Estado. El hecho ocurrió en la avenida Prolongación México en la zona oriente del municipio de San Juan del Río.

El conductor que iba a bordo de la camioneta indicó que fue un automóvil en color oscuro que de repente le cerró el paso, comentó que no recordaba haberlo visto antes o haber cometido alguna descortesía vial.

“Venía circulando sobre avenida México con dirección a la autopista y un auto negro no alcance a ver, no puse atención a las placas no más vi que era negro este se me cerró y como tres sujetos cuatro creo que eran como tres, se bajaron y con un bat me empezaron a golpear la unidad, le dieron con todo al parabrisas y rompieron el retrovisor”, comentó el afectado.

Dijo que los sujetos abrieron la puerta del chofer y después, su primera reacción fue irse a toda prisa hacia las instalaciones de la Fiscalía del Estado que está a pocos metros de donde ocurrió el ataque, sin embargo, el sujeto que iba al volante aceleró para irse del sitio.

Dijo que minutos más tarde decidió hablarle a su patrón para contarle lo que había ocurrido, fue por ello que le dijo que pidiera el apoyo de su empresa de seguros para que respondiera por los daños, luego llegaron minutos más tarde para hablar con él e indicarle que continuara con sus actividades cotidianas.