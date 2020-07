Bebé cayó de escaleras

Un menor de apenas 10 meses de edad, cayó desde el octavo escalón de unas escaleras cuando estaba jugando, por este motivo, se solicitó el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron a la calle Privada Los Sabinos en el Barrio de La Cruz.

En algún segundo de descuido, la madre del menor alcanzó a ver cuándo el menor estaba en los escalones y de repente cayó, sin embargo, a pesar de que corrió, no alcanzó evitar el golpe contra el piso, de inmediato sus familiares llamaron al 911.

El tremendo susto era tal que la mujer entró en severa crisis nerviosa, a los pocos minutos tocaron a la puerta del domicilio elementos de policía municipal, quienes comenzaron a tomar conocimiento.

A los pocos instantes llegaron los socorristas quienes valoraron al infante el cual, por fortuna no presentó lesiones de consideración por lo que no fue trasladado a un hospital, la madre, hundida en llanto no daba crédito a lo ocurrido.