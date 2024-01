Convocan para unirse a la policía municipal de Pedro Escobedo

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Pedro Escobedo informó que continúa con la convocatoria para que mujeres y hombres se integren a las filas de la corporación y de esta manera puedan contribuir en beneficio de la sociedad de su municipio. Señaló que se ha colocado un módulo en la cabecera municipal para atender a los interesados.

De acuerdo con información compartida, ha sido durante las primeras semanas de este 2024 cuando personal de la Jefatura de Carrera Policial de la SSPyTM ha hecho presencia en las inmediaciones del Jardín Álvaro Tejeída, esto con el objetivo de promover la convocatoria, así como brindar más datos y resolver las dudas de las personas que muestran interés.

En ese sentido, la SSPyTM puntualizó que los interesados en formar parte de las filas de esta corporación de seguridad deben de tener estudios concluidos de nivel medio superior (bachillerato), además de que deben de ser personas mayores de 18 años de edad y menores de 40 años. Detalló que, en el caso de los varones, estos deben presentar cartilla militar liberada.

Señaló que las personas interesadas en ser policías municipales deben tener una estatura mínima de 1.66 metros para el caso de los hombres y 1.55 en caso de las mujeres.

Además, subrayó que es fundamental que los aspirantes sepan conducir vehículos de transmisión estándar y contar con licencia de manejo vigente. Enfatizó que los interesados deberán acreditar las evaluaciones e investigaciones internas practicadas por la misma corporación, así como aprobar todos los exámenes que aplicará el Centro Estatal de Control y Confianza de Querétaro (CECCQ).

Otro de los requisitos indispensables, enfatizó la corporación de seguridad, es no consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros elementos que produzcan efectos similares, así como no presentar problemas leves o severos de alcoholismo; aunado a que los aspirantes no deben tener antecedes penales, para lo cual será necesario presentar un documento que lo acredite.

Respecto a la documentación requerida, los aspirantes deberán entregar acta de nacimiento, identificación oficial, cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, certificado de estudios de nivel medio superior concluidos, comprobante de domicilio, CURP, examen o certificado medio no mayor a tres semanas, examen de la vista, CURP, RFC, dos cartas de recomendación, entre otros. Precisó que se deben llevar dos copias de cada documento.