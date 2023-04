Desaparecidas  99 personas en el estado de Querétaro

Del 1 de enero de 2022 al 7 de abril de 2023 permanecen con el estatus de desaparecidas y no localizadas 99 personas en el estado de Querétaro. Son dos los municipios que concentran el mayor número de estas incidencias en la entidad, el primero de ellos es la capital queretana y el segundo San Juan del Río, lo anterior de acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Según datos la plataforma, los hechos de personas desaparecidas y no localizadas durante este periodo se han registrado en 14 de los 18 municipio que conforman el estado, los cuales son Querétaro, san Juan del Río, Corregidora, Colón, El Marqués, Arroyo Seco, Amealco de Bonfil, Peñamiller, Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Tolimán y Pedro Escobedo.

Policiaca Localizan a una menor que fue reportada como desaparecida

El municipio de Querétaro es el lugar con el mayor registro de personas desaparecidas y no localizadas pues del 1 de enero de 2022 al 7 de abril de 2023 se han registrado 58 casos de este tipo. Le sigue San Juan del Río, demarcación donde 12 personas permanecen bajo este estatus; el tercer puesto lo ocupa Corregidora, con 6 personas registradas como desaparecidas y no localizadas.

Según la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, El Marqués registra 5 personas con el estatus antes referido, Colón presenta 4 casos, Amealco de Bonfil tiene 3, Jalpan de Serra, Peñamiller y Arroyo Seco registran 2 cada uno. En tanto los municipios de Cadereyta Montes, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Tolimán y Pedro Escobedo han registrado un caso.

Ahora bien, de las 99 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Querétaro, 71 de ellas son identificadas como hombres (71.72 por ciento) y 28 son reconocidas como mujeres (28.28 por ciento).

Ahora bien, el informe señala que de los 99 casos registrados en el estado, 6 de ellos están categorizadas como personas desaparecidas. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares Y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una persona desaparecida es aquella “cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.

El resto de los casos son, es decir 93, son categorizados como personas no localizadas. Según la ley antes referida, una persona no localizada es aquella “cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Según el RNPDNO, en el sitio de consulta pública “se muestran datos estadísticos de la información que conforma el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de Personas”.