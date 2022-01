Fuerte impacto de dos en Constituyentes

Un par de vehículos chocaron cuando el chofer de uno de los dos, no cedió el paso al otro, los hechos ocurrieron en la esquina de Siete Poniente y Constituyentes, en la zona industrial de Valle de Oro.

El chofer de un auto Spark en color gris con placas de circulación para el estado de Querétaro, comentó que iba hacia San Juan del Río, cuando no pudo evitar frenar al ver como un carro Tsuru en color blanco le cerró el paso de manera intempestiva.

En ese momento ocurrió el fuerte choque, que dejó severos daños materiales en ambas unidades motoras, sin embargo, dijo que el chofer del Tsuru, aceleró para darse a la fuga, pero debido a las condiciones mecánicas en las que quedó, no pudo avanzar muy lejos y el chofer lo estacionó en un lugar cercano.

Policiaca

No hubo personas heridas, por lo que no fue necesario la intervención de algún servicio de emergencia, sin embardo, se informó que pidieron la ayuda correspondiente al 911, pues no podían ponerse de acuerdo.

Luego de varios minutos, llegaron elementos de Tránsito Municipal para tomar parte en lo sucedido, finalmente se dijo que fue necesario el apoyo de grúas para mover del sitio las unidades motoras.