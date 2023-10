Herido en fuerte choque de dos

Fuerte choque ocurrió cuando un auto y una camioneta de transporte de personal chocaron en el cruce de la carretera Amealco Galindo, pues el chofer del primero no alcanzó a frenar a tiempo, el choque ocurrió poco antes de las ocho de la mañana de ayer.

Se trató de un carro Datsun y una camioneta Urban de la Nissan, ambos eran guiados de Amealco hacia San Gil, al llegar a la zona mencionada ocurrió el fuerte choque, pues el conductor del vehículo no alcanzó a frenar a tiempo.

Tras el impacto el carro quedó atravesado en mitad de la vía de comunicación, con todo el frente destrozado, además de que se abrió la cabeza y la sangre le llenó todo el rostro, el que iba en la otra unidad motora no sufrió lesiones.

Los dos choferes bajaron a hablar entre si, fue por ello que llegaron a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

“Yo venía de Amealco me incorporé aquí dar vuelta en los carriles para dar vuelta y el dice que no vio la continuación que es derecho para San Gil y al momento de que yo iba a dar vuelta pues él me dio en la esquina de hecho él ya aceptó su responsabilidad que él tuvo la culpa ¿Estás bien? Sí yo nada más fue el puro susto él fue el que sí salió un poquito afectado, pero pues son accidentes que pasan”, dijo Irving Palencia, quien iba al volante de la camioneta.

Se pidió el apoyo de cuerpos de emergencia, acudiendo socorristas quienes brindaron la atención médica prehospitalaria al joven que estaba herido, pero no fue llevado de urgencia a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras hablaron con las dos partes para que llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños, que ascendió a varios miles de pesos, por ello se pidió el apoyo de las empresas de seguros.

Fue necesario el apoyo de una grúa para mover del sitio lo que quedó del carro que fue llevado a un corralón como garantía del pago de las multas a las que se hizo acreedor el conductor por este hecho de tránsito.