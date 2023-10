La conductora de un auto se equivocó de pedal y pisó el del acelerador, por lo que impactó contra un camión de transporte público que iba pasando por el sitio, los hechos ocurrieron en la esquina de Río Lerma y avenida Universidad en la colonia San Cayetano en la zona oriente de San Juan del Río.

Se trató de un carro Honda Fit en color gris con placas de circulación para el estado de Querétaro, el cual era guiado por una mujer de la tercera edad, iba con dirección hacia avenida Universidad.

Policiaca Carambola en la 57 a la altura de la Guardia Nacional

“Yo iba circulando normal y me equivoque, pise el acelerador en lugar del freno y me fui contra el camión”, mencionó la mujer quien iba en compañía de otra, también de la tercera edad, ambas solo se asustaron, pero no presentaron alguna lesión.

Como los golpes que presentaron no eran de consideración, no fue necesaria la interevención de manera urgente de algún cuerpo de emergencia, al lugar llegó una patrulla de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, cuyo supervisor tomó conocimiento del hecho, para garantizar que ninguno de los que iban a bordo presentaran alguna lesión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La mujer y su acompañante se quedaron a bordo del carro, se informó que dieron parte a su empresa de seguros para que los daños en el camión fueran reparados, por otro lado, se pidió de la misma manera la intervención de autoridades municipales.

Una vez que policías de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido sacaron algunas fotografías del hecho, luego pidieron que se movieran del lugar los vehículos para liberar la avenida que se encontraba sumamente complicada en la circulación sobre todo por las personas que se detenían a ver lo ocurrido.