Incendio arrasó con pastizal

Fuerte incendio de pastizal provocó la movilización de bomberos voluntarios, los hechos ocurrieron entre la calle Mármol y avenida Tecnológico en la zona oriente del municipio de San Juan del Río.

Por razones que no fueron informadas, las llamas comenzaron en el enorme tramo de pastizal, extendiéndose de manera inmediata, sobre todo por las rachas de viento que soplaban en ese momento.

Policiaca

Las llamas alcanzaron importante altura, por ello algunos vecinos de varias colonias aledañas comenzaron a hacer reportes al 911, por lo cual se desplegaron elementos de Protección Civil y de bomberos voluntarios.

Las labores de los traga humo se hicieron dentro del enorme sitio de pastizal, las mismas se extendieron por varios minutos.

No se reportaron personas heridas por esta situación, pero si el daño ecológico, por ello se invitó a ciudadanos a no tirar basura pues no se descartó que esta situación se haya generado por el efecto lupa.