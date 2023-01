Ingresó en sentido opuesto y chocó

Un choque frontal ocurrió cuando el chofer de una camioneta ingresó en sentido contrario al puente ubicado en la parte alta de Panamericana y Canal de Santa Clara, al poniente del municipio, cuerpos de emergencia acudieron para brindar el apoyo necesario.

Los datos que fueron proporcionados en el lugar del hecho indicaron que se trató de una camioneta Ford Expedition en color blanco, con placas de circulación para el estado de Guanajuato, en algún momento se impactó contra una Ford Ranger en donde iba una mujer y un menor de edad.

Tras el aparatoso impacto ambos quedaron atravesados en el carril, por ello se pidió de manera inmediata el apoyo correspondiente al número de emergencia 911, al sitio se desplazaron elementos de Protección Civil y socorristas de Cruz Roja.

Policiaca Semaforazo de tráiler contra una camioneta

Los últimos brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la pick up, se informó que no serían llevados a un hospital, pues las lesiones que presentaron no lo ameritaron, al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal.

Los elementos de seguridad vial cerraron el acceso al puente con dirección al poniente para permitir el trabajo de los cuerpos de socorro, pues incluso acudieron bomberos voluntarios quienes descartaron alguna eventualidad en los motores de los vehículos involucrados.

Las condiciones mecánicas en las que quedaron ambos ameritó el apoyo de grúas, por ello llegaron al punto para comenzar con los trabajos, los policías indicaron a los dos conductores que tenían que llegar a un acuerdo para las reparaciones.