Intentaron matar a perrita envenenándola

Karen Mauricio tiene una perrita de nombre “Solovina” manifestó que el pasado 28 de enero la envenenaron con el fin de matarla, dijo que le dieron de comer algún tipo de embutido, sin embargo, logró sobrevivir, los hechos ocurrieron en un inmueble de la calle Jacarandas en la comunidad de La Venta, en el municipio de Pedro Escobedo, se presentó ante la Fiscalía General del Estado e hizo una denuncia por ello la carpeta de investigación con el número CI/SJR/826/2023 fue abierta.

Narró que fue poco después de las seis de la tarde cuando la perra saltó una pequeña barda y cayó al suelo, ahí se comenzó a convulsionar y a respirar muy rápido, ella alcanzó a recoger un pedazo de embutido que estaba en el suelo, presuntamente con veneno.

“El día 28 de enero entre las seis y las siete de la tarde me envenenan a Solovina, mucha gente me dice que la perra no fue envenenada en su domicilio fue en la calle lo cual es imposible ya que los zaguanes como están a espaldas tuyas están cerrados, una tía va al baño a espaldas tuya ella ve cuando Solovina brinca de allá y se cae por completo pierde el equilibrio mi abuelita sale corriendo y dice que paso, ya la envenenaron”, dijo la dueña de la perrita.

Policiaca Hallan perro torturado y colgado en árbol

Pidió el apoyo de ciudadanos por diversas redes sociales para ver si le podía salvar la vida, tras varias horas, dijo que logró volver en si e irse controlando poco a pocos, dijo que su perrita tiene cerca de dos años en su familia pues la adoptó de la calle y la cuida desde entonces con mucho cariño.

Tras lo ocurrido, acudió a la Fiscalía General del Estado para comenzar con la denuncia formal en contra de quien resulte responsable, pues según el código penal, en el estado de Querétaro, el maltrato animal es castigado con cárcel.