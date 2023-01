Llantas “volaron” en cuestión de minutos

El propietario de un carro se llevó un trago amargo luego de descubrir que poco después de haber sacado su carro a la calle, sujetos le robaron sus llantas con todo y rin en cuestión de minutos, los hechos fueron en la calle Guachochi, en Granjas Banthí, en la zona oriente del municipio.

Los datos que fueron proporcionados por el afectado indicaron que eran poco después de las seis de la mañana de ayer a esa acostumbraba sacar su auto, un Nissan March a la calle para después ir a comer y luego reiterarse a su trabajo.

En eso estaba, cuando al volver a salir a la calle se percató de que las cuatro llantas de su propiedad no estaban, amantes de lo ajeno dejaron su carro sobre unos tabicones, sin que nadie se percatara de lo que había ocurrido.

Indicó que fue tal su molestia que se retiró de la zona a su trabajo pues no podía faltar, dijo que no hizo una llamada al 911, pues no le dio tiempo y que de todos modos no haría la denuncia correspondiente ante la autoridad competente porque era pérdida de tiempo.

En este sentido algunos se pronunciaron por lo ocurrido e indicaron que este tipo de situaciones son recurrentes en esa calle, pues dijeron que es un lugar muy solitario, por lo cual pidieron a autoridades que incrementaran los rondines de vigilancia, sobre todo a altas horas de la noche y durante la madrugada.