Par de autos escenifican un percance

Dos vehículos escenificaron un choque cuando uno de ellos no alcanzó a frenar y se impactó contra otro, los hechos ocurrieron en Pablo Cabrera a pocos metros de una estación de servicio, fue necesaria la intervención de elementos de policía para que llegaran a un acuerdo.

Trascendió de manera extra oficial que el vehículo beat en color azul era guiado sobre la vialidad con dirección al poniente, en algún momento el tráfico de la zona se aglomeró, lo que provocó que descendieran su velocidad de manera intempestiva.

Policiaca Duro percance de un taxi contra tráiler

Al no alcanzar a frenar le alcanzó a pegar a un carro Mazda en color blanco, ambos quedaron obstruyendo la vialidad, incluso uno de ellos quedó sobre la banqueta, los conductores comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido sin llegar a un acuerdo para el pago de los daños.

No hubo personas lesionadas solo los daños materiales, por tal razón no fue necesario el apoyo de algún servicio de paramédicos; policías municipales acudieron al lugar señalado en el reporte y tras dialogar con los involucrados se les explicó que ambos serían detenidos en caso de no llegar a un acuerdo, por lo que pidieron la intervención de sus empresas de seguros.