Piden justicia para “Yaya”, sanjuanense que murió en Centro Penitenciario de Querétaro

Familiares de Yajaira “N”, mujer sanjuanense que murió dentro del Centro Penitenciario 2 Femenil, ubicado en San José El Alto en Querétaro, pidieron se esclarezca la muerte de su familiar ya que dijeron que existen varias inconsistencias en el caso, además de que no tenía motivos para suicidarse y por lo contrario, tenía tres hijos por los cuales vivir.

Fue el pasado 10 de abril que la mujer fue detenida y señalada por el presunto delito de robo calificado. Fue por ello que por instrucciones de un juez de control, se le vinculó a proceso y se le dieron 30 días de investigación complementaria.

Luego de haber ocurrido este hecho, La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESPQ) dio a conocer mediante un comunicado, que el sábado 16 de abril, el cuerpo de la joven fue localizado en suspensión por parte de las custodias. Se activaron todos los protocolos y fue trasladada de manera inmediata a un hospital, sin embargo, se confirmó por parte de doctores que no contaba con signos vitales.

La señora Zulma Yadira Rangel informó a EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, que a ella le hablaron del Sistema Penitenciario solo para citarla en Querétaro, pero como no tuvo medios económicos para ir, fue la misma dependencia quién envió un vehículo por ella, y la trasladaron hasta el hospital en donde se le informó sobre la muerte de su hija, sin darle más explicaciones.

“El día martes de la semana pasada la detuvieron y la acusaron de intento de robo me parece, el sábado me hablan diciéndome que tenía que yo presentarme a Querétaro porque había habido un suceso, no tenía yo los recursos para poder ir y me mandaron una unidad y llegando allá fue cuando yo me enteré que mi hija se había muerto, que se había ahorcado, pero yo no lo creo yo lo que quiero es justicia”, dijo.

Tras estos hechos, la familia fue a reclamar el cuerpo e indicaron que presentó diversas lesiones con apariencia de golpes, entre otros agravios, además de algunas irregularidades que les dejaron muchas dudas en la muerte.

La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESPQ) indicó que dio parte a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para que tomara conocimiento del hecho e iniciara la investigación correspondiente, además de notificar a la autoridad judicial, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a sus familiares, para que en términos de sus facultades legales, iniciaran los procedimientos de investigación correspondientes.

Se indicó que se activó una investigación interna y facilidades a las autoridades para sus indagaciones. Finalmente, las autoridades indicaron en el documento difundido por diversas plataformas, que se le brindaría apoyo a sus familiares en todo momento, sin embargo, ellos aseveran que al momento no se ha cumplido esta situación.

