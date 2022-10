Prenden fuego a botes de basura

Sujetos que habrían estado bajo los influjos de algún estupefaciente y en condición de calle, prendieron fuego a botes de basura ubicados en varios puntos del centro, entre ellos la calle 2 de abril, Mariano Jiménez, Panamericana y en el Jardín de la Familia.

Datos que fueron proporcionados por los vecinos señalaron que en algún momento el fuego comenzó, al salir al sitio no encontraron a nadie, pero señalaron que podría haberse tratado de sujetos en condición de calle que generalmente andan merodeando en la zona centro.

Policiaca Riña familiar en La Peña movilizó a policías

No se informó si dieron aviso a las autoridades o no ya que el fuego se apagó por sí solo, se refirió que en otros puntos también ocurrió una situación similar, pero que no hubo mayor afectación.

Se desconoció qué o quiénes comenzaron el fuego y con que intención, pero se pidió el apoyo a las autoridades competentes para que se mantuvieran los rondines de vigilancia durante la madrugada en ese punto de la ciudad.