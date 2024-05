Realizan taller sobre la violencia familiar

Integrantes de la Coordinación de Prevención y Participación Comunitaria de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Pedro Escobedo encabezaron el taller denominado “Violencia Familiar y de Género”, donde participaron mujeres de la comunidad de La D Santa Bárbara, quienes recibieron información para prevenir que sean víctimas de estos delitos.

De acuerdo con la información compartida, integrantes de la corporación de seguridad visitaron la localidad antes referida para brindar información sobre estos temas, a fin de que las participantes del taller conocieran la manera de identificar signos de violencia y sus tipos, así como promover la cultura de la denuncia en caso de que sean víctimas de estos delitos.

Policiaca Chocaron por no ceder el paso en El Sauz

Asimismo, a través de un comunicado, la SSPyTM detalló que dentro de esta charla también se dieron a conocer las instituciones con las que esta corporación trabaja en coordinación para atender y apoyar a una víctima en una situación de riesgo, así como los protocolos que existen para la atención de estos casos.

“La Coordinación de Prevención y Participación Comunitaria realizó taller de Violencia Familiar y de Género con la finalidad de impulsar que la ciudadanía conozca la manera de identificar signos de violencia y sus tipos, además de que los padres de familia conozcan las instituciones con las que ésta corporación trabaja en coordinación para atender y apoyar a una víctima en una situación de riesgo”, detalló.

Detalló que en el encuentro con mujeres de esta comunidad escobedense, personal de la corporación también compartió a los asistentes las líneas de contacto que existen en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la importancia de realizar su reporte a la línea de emergencia 9-1-1 o bien, realizar denuncias anónimas a través del número 089.

Convocatoria

Por otra parte, la SSPyTM informó que continúa con la convocatoria para que mujeres y hombres se integren a las filas de la corporación y de esta manera puedan contribuir en beneficio de quienes habitan en esta demarcación. Señaló que se ha colocado un módulo en la cabecera municipal para atender a los interesados. Puntualizó que las personas interesadas deben ser mayores de 18 años de edad y menores de 40 años.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otro de los requisitos indispensables, enfatizó la corporación de seguridad, es no consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros elementos que produzcan efectos similares, así como no presentar problemas leves o severos de alcoholismo; aunado a que los aspirantes no deben tener antecedes penales.