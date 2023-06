Se desató el Infierno en la autopista México-Querétaro

Aparatoso percance ocurrió cuando el chofer de un tráiler no alcanzó a frenar y se estrelló contra varios transportes, entre ellos un auto que terminó calcinado, los hechos ocurrieron en la carretera 57, a la altura del kilómetro 161 frente a la central de autobuses de San Juan del Río.

Fue poco después de las cuatro de la tarde, cuando ocurrió el brutal hecho, dos autos resultaron impactados, así como un tráiler y una camioneta de carga, el pesado se detuvo tras impactar un auto Dodge Attitude.

Las llamas comenzaron en cuestión de segundos, el que iba en el auto comentó que logró salir como pudo, el chofer, presunto responsable, también escapó, según la versión de los presentes, todo se volvió un infierno.

Muchas personas comenzaron a solicitar de manera inmediata el apoyo de cuerpos de emergencia acudiendo todo un despliegue de bomberos voluntarios y de Protección Civil, así mismo paramédicos de Cruz Roja.

Los ocupantes de los todos los vehículos fueron valorados, no hubo personas heridas a pesar de lo aparatoso; al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, la circulación tuvo que ser cerrada en ambos sentidos para permitir las labores de los cuerpos de emergencia.

El chofer del carro calcinado refirió que: “todos se empezaron a parar pero no se porque el no se dio cuenta de que estaban parados, yo no más vi cómo iban volando carros, se alcanzó a para conmigo”, comentó Marcelino Chávez.

La circulación permaneció cerrada por varias horas, hasta que con el apoyo de grúas los vehículos quemados fueron retirados, así como otros que resultaron severamente dañados, los elementos de seguridad federal informaron que los afectados pidieron el apoyo de sus empresas de seguros para las reparaciones conducentes.