Taxi fue embestido por tráiler

Un taxi fue embestido por un tráiler cuando el pesado se pasó la luz roja de un semáforo, los hechos ocurrieron en la esquina de Paseo Central y la carretera estatal 122, tras una persecución, el pesado fue detenido a varios metros de donde ocurrió el hecho.

Testigos señalaron que el percance fue frente a la deportiva norte, ahí el chofer del pesado, lejos detenerse a brindar ayuda, aceleró para darse a la fuga, por lo que el afectado comenzó una persecución para darle alcance.

Fue frente al Cobaq donde el chofer del auto de alquiler no lo dudo y le cerró el paso al pesado transporte, no hubo personas heridas, por lo que no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia.

Ante el hecho de tránsito, el del taxi pidió el apoyo de sus compañeros del volante, también se dio aviso al 911, acudiendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tomar parte en lo ocurrido.

En el sitio el tráfico se vio entorpecido debido a que ambos quedaron en mitad del paso vehicular, a los dos se les indicó que tenían que llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, pues de otro modo serían puestos a disposición de la autoridad correspondiente y los autos al corralón.